नेपाल में 26 अगस्त को आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। नेपाल-तिब्बत सीमा से सामने आए एक खौफनाक वीडियो में एक परिवार बाढ़ के बीच दो मंजिला मकान की बालकनी में फंसा दिखाई दे रहा है। घर के चारों तरफ पानी, कीचड़ और मलबे का सैलाब बह रहा है, जबकि परिवार के सदस्यों के लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
करीब दो मिनट के इस वीडियो में हल्के हरे रंग का दो मंजिला मकान तेज बहाव के बीच खड़ा दिखाई देता है। घर की दूसरी मंजिल की बालकनी में कम से कम तीन लोग नजर आ रहे हैं, जिनमें एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा शामिल हैं। उनके चारों ओर बाढ़ का पानी नहीं, बल्कि मलबे का ऐसा समुद्र है जिसमें बड़े-बड़े पत्थर, लकड़ियां और एस्बेस्टस की चादरें बह रही हैं।
घर से टकरा रहा था मलबे का सैलाब
वीडियो में फ्लैश फ्लड की भयावह ताकत साफ दिखाई देती है। तेज बहाव अपने साथ चट्टानें और मलबा लेकर आ रहा था और लगातार मकान से टकरा रहा था। बालकनी में खड़े लोग पूरी तरह बेबस नजर आए। उनके चारों तरफ मलबा ही मलबा था और किसी भी समय पूरा मकान भी इस सैलाब की चपेट में आ सकता था।
फ्लैश फ्लड की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पानी का यह तेज बहाव अपने रास्ते में आने वाली चीजों को या तो बहा ले गया या फिर मलबे में तब्दील कर दिया। हिमालयी क्षेत्र में आई यह आपदा हाल के वर्षों की सबसे घातक बाढ़ और भूस्खलन त्रासदियों में से एक बताई जा रही है।
करीब 500 लोगों की मौत, 1,000 से ज्यादा लापता
अब तक करीब 500 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। आने वाले दिनों में मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि राहत और बचाव दल अभी भी दूरदराज के इलाकों में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में संपर्क और पहुंच बहाल होने के बाद ही आपदा की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।
रिपोर्टों के मुताबिक, 1,000 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। इनमें करीब 290 भारतीय नागरिकों के होने का अनुमान है। भारत और नेपाल की एजेंसियां प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चला रही हैं।
कैसे आई इतनी विनाशकारी बाढ़?
भोटेकोशी नदी में अचानक आई बाढ़ के पीछे पहाड़ों में हुआ बर्फ और चट्टानों का हिमस्खलन मुख्य वजह माना जा रहा है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, यह घटना 26 अगस्त की सुबह हुई और करीब 8:30 बजे के बाद बाढ़ का पानी नदी तंत्र में तेजी से नीचे की ओर बढ़ा।
बर्फ, चट्टानों, पानी और मिट्टी के इस विशाल बहाव ने रास्ते में भारी तबाही मचाई। इसके बाद नदी में एक अवरोध बनने से बैरियर झील का निर्माण हुआ, जिसमें पानी लगातार जमा होकर बढ़ता रहा।
दोबारा फ्लैश फ्लड का मंडराया खतरा
शुक्रवार सुबह इस बैरियर झील से पानी बाहर निकलना शुरू हुआ। इसके बाद संभावित दूसरी फ्लैश फ्लड को लेकर खतरे की चेतावनी जारी की गई और लाल झंडे लगाए गए। कुछ घंटों बाद चीनी एजेंसियों ने बताया कि झील का ओवरफ्लो रुक गया है। इसके बाद पहले रोके गए राहत और बचाव अभियानों को दोबारा शुरू किया गया।
नेपाल के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल रसुवा में नेपाल सेना ने बाढ़ से प्रभावित एक हाइड्रोपावर टनल से दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। हालांकि, हजारों लोगों के प्रभावित होने और बड़ी संख्या में लोगों के लापता होने के कारण राहत एवं बचाव अभियान अभी भी बेहद चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
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नेपाल में आई भीषण बाढ़ की सबसे बड़ी वजह हिमस्खलन को माना जा रहा है। इस घटना पर भारत की आपदा प्रबंधन टीम बारीकी से नजर रख रही है, क्योंकि हाल के सालों में भारत के पहाड़ी इलाकों में भी ऐसे ही भयानक हादसे हो चुके हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।