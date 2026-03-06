Go to Live Updates

नेपाल में करीब छह महीने पहले हुए ‘GEN Z’ प्रदर्शन के बाद हुए आम चुनावों में डाले गए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों के अनुसार, नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) 42 सीट पर आगे है जबकि नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी)(सीपीएन-यूएमएल) क्रमश: पांच और दो सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। नेपाल के निर्वाचन आयोग के अनुसार, नेपाल में मतों की गिनती गुरुवार देर रात शुरू हुई और इसके शुक्रवार रात तक पूरी होने की संभावना है। नेपाल में हुए चुनावों में करीब 60% मतदान दर्ज किया गया था।

Live Updates
09:19 (IST) 6 Mar 2026

Nepal Election Results LIVE: RSP ने 42 सीटों पर बनाई बढ़त

काठमांडू पोस्ट पर दी गई जानकारी के अनुसार, नेपाल में इस समय राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 42 सीटों पर, नेपाली कांग्रेस 5 सीटों पर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी दो सीटों पर और श्रम संस्कृति पार्टी एक सीट पर आगे चल रही है।

09:17 (IST) 6 Mar 2026

Nepal Election Results LIVE: काठमांडू-7 में RSP आगे

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार गणेश पराजुली ने काठमांडू-7 में अपनी बढ़त बढ़ा ली है। पराजुली को 4,677 वोट मिले हैं, जबकि CPN-UML के उम्मीदवार प्रकाश श्रेष्ठ 904 वोटों के साथ पीछे हैं, और नेपाली कांग्रेस के प्रमोद हरि गुरगैन को 720 वोट मिले हैं। 