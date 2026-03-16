नेपाल में राजनीति का नया अध्याय शुरू हो गया है। बालेंद्र शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) ने आम चुनावों में बड़ी जीत हासिल की है। नेपाल के अगले प्रधानमंत्री भी बालेंद्र शाह बना सकते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर आरएसपी ने चुनाव लड़ा था। नेपाल और भारत के रिश्तों को लेकर बालेंद्र शाह की बहन सुजाता शाह ने बड़ा बयान दिया है। सुजाता शाह बेंगलुरु में ही रहती हैं और परिवार का भारत से पुराना नाता है।

भारत और नेपाल का संबंध सदियों पुराना- सुजाता शाह

सुजाता शाह ने बीबीसी से बात करते हुए कहा, “मैंने उसे (बालेंद्र शाह) कभी भी पॉलिटिशियन के तरीके से नहीं देखा है और उसका भाषण भी आप सुनेंगे तो पॉलिटिशियन की तरह नहीं होता है। बालेंद्र के मन में कोई खोट नहीं है, इस वजह से वह अपने और अपने आजू-बाजू सबके लिए अच्छा सोच कर चलेगा। रही बात इंडिया की तो उसकी दीदी भी तो भारत में है, इसलिए वह अच्छा ही रहेगा। भारत और नेपाल का संबंध सदियों पुराना है। आप कह रहे हैं ठीक नहीं था, वह कुछ देर की बात की लेकिन यह संबंध कोई तोड़ नहीं सकता। और अब अच्छा होगा। बालेंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातें भी हुई और सुनकर खुशी हुई थी कि सब सकारात्मक बातें हुई।”

सुजाता शाह ने बताया कि मैं पॉलिटिक्स जरा भी नहीं जानती हूं, जो थोड़ा बहुत मुझे खींच कर लाया गया वह बालेंद्र की वजह से ही है। उन्होंने कहा कि नेपाल में युवा अब है नहीं, देश पूरी तरह से खोखला हो चुका है। सुजाता ने कहा कि अब बालेंद्र युवाओं को विश्वास दिला रहा है कि अब तुम जिम्मेदारी उठाओ ताकि हमारे भविष्य की पीढ़ियां अच्छा जीवन जी सकें।

Gen-Z मूवमेंट से जुड़े प्रदर्शनकारियों का धरना

Gen-Z मूवमेंट से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को मैतीघर मंडला में अपना धरना जारी रखा और सरकार से 8-9 सितंबर की घटनाओं की जांच के लिए बनाए गए जांच कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने की मांग की। पूर्व जस्टिस गौरी बहादुर कार्की की लीडरशिप वाले कमीशन ने हाल ही में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है।

प्रदर्शनकारियों ने प्लेकार्ड दिखाए जिसपर लिखा था, “कार्की कमीशन की पूरी रिपोर्ट कहां है?, सरकार के दबाव में कलम की सच्चाई को मत कुचलने दो, एरर 404: इंसाफ़ नहीं मिला, रिपोर्ट जारी करो।” कुछ प्रदर्शनकारी आंखों पर काली पट्टी भी बांधे हुए थे। 21 सितंबर 2025 को बने इस कमीशन को 8 सितंबर 2025 को Gen-Z प्रोटेस्ट पर हुई कार्रवाई और अगले दिन हुई तोड़-फोड़ और आगजनी की घटनाओं की जांच करने का काम सौंपा गया था।

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प्रधानमंत्री पद के प्रमुख दावेदार और RSP के वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह ने भारत और नेपाल के रिश्तों को और मजबूत बनाने का भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और करीबी संबंधों को और बेहतर तथा परिणाम देने वाला बनाया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर