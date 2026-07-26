Nepal Currency Rules: नेपाल सरकार ने भारतीय और नेपाली नागरिकों के लिए सीमा पार भारतीय मुद्रा ले जाने से जुड़े नियमों को काफी आसान बना दिया है। नेपाल के केंद्रीय बैंक यानी नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) द्वारा जारी एक हालिया नोटिस के अनुसार, अब नेपाल में 9 नवंबर 2016 के बाद जारी किए गए ₹200 और ₹500 मूल्यवर्ग के भारतीय नोटों को स्वीकार किया जाएगा।

नेपाल के नए नियमों के मुताबिक भारतीय और नेपाली नागरिक प्रति व्यक्ति ₹25,000 तक की राशि इन नोटों के रूप में अपने साथ नेपाल ला या ले जा सकते हैं। हालांकि, बैंक ने स्पष्ट किया है कि 9 नवंबर 2016 (नोटबंदी) से पहले वाले पुराने ₹500 और ₹1,000 के नोटों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा।

पर्यटकों के लिए सहूलियतें

इस फैसले से नेपाल जाने वाले भारतीय पर्यटकों और व्यापारियों को बहुत बड़ी सहूलियत मिलेगी। इससे पहले नेपाल में कुल ₹25,000 ले जाने की सीमा तो थी, लेकिन ₹100 से बड़े नोटों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगी हुई थी। इस वजह से यात्रियों को केवल ₹100 या उससे छोटे नोट ही अपने पास रखने पड़ते थे, जिससे भारी मात्रा में कैश संभालना मुश्किल हो जाता था।

नए नियमों के बाद अब लोग आसानी से बड़े नोटों का इस्तेमाल कर सकेंगे। हालांकि ये नियम पहले ही राजपत्र के जरिए अधिसूचित किए जा चुके थे, लेकिन केंद्रीय बैंक ने किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए यह नोटिस दोबारा जारी किया है।

भारत के लिए ही बनाया गया है नियम

नेपाल राष्ट्र बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने जानकारी दी है कि कोई भी नेपाली नागरिक केवल भारत से ही भारतीय मुद्रा नेपाल ला सकता है और भारत के अलावा किसी तीसरे देश में भारतीय मुद्रा नहीं ले जा सकता।

इसके अतिरिक्त, विदेशी पर्यटकों और नेपाली नागरिकों को भारतीय रुपए के अलावा अन्य विदेशी मुद्राओं में अधिकतम 5,000 डॉलर (या उसके बराबर की रकम) नेपाल लाने की छूट दी गई है। अधिकारियों को उम्मीद है कि इस कदम से सीमा पार व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और नेपाल के पर्यटन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी।

जर्मनी के अधिकारियों ने बर्लिन के प्राइड फेस्टिवल के पास गाड़ी से टक्कर मारने की घटना के एक फरार संदिग्ध के लिए वॉन्टेड नोटिस जारी किया है। प्राइड फेस्टिवल के पास गाड़ी की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और कम से कम 16 अन्य लोग घायल हो गए थे। इधर जर्मनी के गृह मंत्री ने आशंका जताई है कि आरोपी ने धारदार हथियार का भी इस्तेमाल किया है। पढ़िए पूरी खबर…