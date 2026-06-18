पश्चिम एशिया में तीन महीने से ज्यादा समय से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान ने बुधवार (17 जून) को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता अब प्रभावी हो चुका है। वहीं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ऐलान किया कि 60 दिन की अवधि आधिकारिक तौर पर आज से शुरू हो गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच 60 दिन के नेगोशिएशन पीरियड (Negotiating Period) पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, “मैं कहूंगा कि 60 दिन की अवधि आधिकारिक तौर पर आज से शुरू हो गई है। हाँ, समझौता कल से शुरू हो गया है। हम आज से 60 दिन की गिनती शुरू करने जा रहे हैं।”

#WATCH | On 60-day negotiating period between the US and Iran, US Vice President JD Vance says, "I would say the 60-day period officially started today. So, yes, the deal started yesterday. We're going to start the 60-day clock today."



On President Trump's statement regarding… pic.twitter.com/y9BJzGk0z2 — ANI (@ANI) June 18, 2026

ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर दिया- वेंस

ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों के संबंध में राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर वेंस ने कहा, “हमने उनकी काफी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों और उनके बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चरों को नष्ट कर दिया है। राष्ट्रपति ने कल केवल इतना कहा कि देश आत्मरक्षा के अधिकार को नहीं छोड़ते अगर हिज़्बुल्लाह इजरायल पर रॉकेट या ड्रोन से हमला करता है तो इजरायल आत्मरक्षा के अधिकार को नहीं छोड़ता। ईरानी भी अपने देश में आत्मरक्षा के अधिकार को नहीं छोड़ेगा लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अंतिम समझौते के तहत वे ऐसी मिसाइलें नहीं बना पाएंगे जो व्यापक रूप से पूरी दुनिया को खतरा पहुंचा सकें। यही बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने कल कही थी।”

वेंस ने आगे कहा, “आप किसी देश, चाहे वह इजरायल हो या ईरान, किसी को यह नहीं कह सकते कि उन्हें आत्मरक्षा का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं कहा है। राष्ट्रपति ने ऐसा अनुरोध नहीं किया है लेकिन अंतिम समझौते के तहत, हम यह देखना चाहते हैं कि ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंकवाद को बढ़ावा न दे। परमाणु हथियार कार्यक्रम नष्ट हो चुका है। यह पूरी तरह खत्म हो चुका है।”

ईरानी कभी अपना व्यवहार नहीं- वेंस

अमेरिका-ईरान शांति समझौते पर जेडी वेंस ने कहा, “मैंने समझौते के आलोचकों को देखा है, लोग कहते हैं कि ईरानी कभी अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे। शायद यह सच है और अगर ऐसा है तो उन्हें इस सौदे का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन, क्या कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या यह देखना नहीं चाहिए कि राष्ट्रपति द्वारा ईरानियों को जिस कमजोर स्थिति में डाला गया है, क्या यहह उन्हें अपना व्यवहार बदलने के लिए प्रेरित करेगा?”

‘इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन’ पर हस्ताक्षर

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के उद्देश्य से तैयार ‘इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन’ (इस्लामाबाद एमओयू) पर गुरुवार को हस्ताक्षर कर दिए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि वह इस वार्ता प्रक्रिया के प्रमुख मध्यस्थ के रूप में इस समझौते के जमानतदार बने हैं। इस दस्तावेज पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन बुधवार को हस्ताक्षर कर चुके हैं। वाशिंगटन और तेहरान के बीच हुए इस समझौता ज्ञापन पर शहबाज शरीफ के हस्ताक्षर ऐसे समय हुए हैं, जब एक दिन बाद स्विट्जरलैंड में इसके लिए औपचारिक समारोह आयोजित होने वाला है। इस समारोह में अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रमुख वार्ताकार शामिल हो सकते हैं।

यह भी पढ़ें: युद्ध थमा, जानिए समझौते के बाद क्या-क्या बदलेगा

मध्य पूर्व में तीन महीने से ज्यादा समय से जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान ने बुधवार (17 जून) को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के एवियन-ले-बैंस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के दौरान इस डील को औपचारिक रूप से साइन किया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें