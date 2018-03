पाकिस्तान में कई बार ऐसे मामले सुनने को मिले हैं कि वहां हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। वहीं इस मुद्दे को लेकर नेशनल एसेंबली के हिंदू सदस्य लाल चंद माल्ही ने भी खुलासा कर दिया है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को परेशान किया जाता है और उनका मजाक उड़ाया जाता है। नेशनल एसेंबली में बोलते हुए लाल चंद माल्ही ने कहा, “हमसे एक बार कहा गया हिंदू गाय का पुजारी। हां, हम गाय की पूजा करते हैं ये हमरा हक है और हम करेंगे। ये हमारा मजाक उड़ाते हैं।”

इसके बाद उन्होंने कहा, “हमें हिंदू-हिंदू कहकर चिढ़ाते हैं। हम तो पाकिस्तानी है न तो फिर ये क्यों हमे पाकिस्तानी नहीं कहते। इन्हें गाली इंडिया को देनी होती है लेकिन ये हिंदुओं को गाली देने लगते हैं। क्या कसूर है हमारा? मैं यह काफी दिनों से नोट कर रहा हूं कि इन मुद्दों पर कोई बात नहीं करता है। दो दिन पहले एक हिंदू बच्चे को अगवा कर उसे मुसलमान बना दिया गया लेकिन किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। ये बस जुमले कसेंगे और मजाक उड़ायेंगे लेकिन हम यह बिलकुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा बराबर का हक है और हम पाकिस्तानी हैं।” पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति को लेकर माल्ही द्वारा किए गए खुलासा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। फिलहाल यह पता नहीं चल पाया है कि यह वीडियो हाल ही का है या फिर पुराना है।

Hatred against Hindus is taught at Pakistani schools and then promoted through media, State-backed jihadists, even TV shows. Hurting the sentiments of Pakistani Hindus using vile slogans is considered ‘normal’. Hindu MNA Lal Chand Malhi speaks on the issue pic.twitter.com/IPfjVZt0nc

