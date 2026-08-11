भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को नई दिशा मिलने जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) को अपने महत्वपूर्ण ‘मून बेस प्रोग्राम’ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। यह चंद्रमा पर मानवता का पहला स्थायी आधार केंद्र स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अमेरिका का कहना है कि यह बेस चंद्रमा पर वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव मिशन की तैयारियों में भी मदद करेगा।

भारत में अमेरिकी दूतावास ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि मानवता की अगली बड़ी छलांग शुरू हो चुकी है। NASA चंद्रमा पर एक बेस तैयार कर रहा है, जो मानवता का पहला स्थायी आधार केंद्र होगा। दूतावास के मुताबिक, यह बेस चंद्र वैज्ञानिक खोजों को आगे बढ़ाएगा और मंगल ग्रह पर मानव मिशन की तैयारी में मदद करेगा। दूतावास ने इस संबंध में एक ट्रेलर भी शेयर किया और कहा कि जल्द ही एक बड़ी घोषणा की जाएगी।

अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर ने भी इस बारे में जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि NASA ने ISRO को अपने ‘मून बेस प्रोग्राम’ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उनके मुताबिक, इससे भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष में आगे के मिशनों को लेकर सहयोग और मजबूत होगा।

US Ambassador to India Sergio Gor tweets, "NASA has invited ISRO to join its Moon Base program, deepening the US-India deep space partnership! The news came as the Department of State and NASA co-chaired the 9th Civil Space Joint Working Group in Bengaluru, advancing the US-India… https://t.co/HlRVP6YwuJ pic.twitter.com/8mncKFKZ6r — ANI (@ANI) August 11, 2026

बेंगलुरु में हुई भारत-US की अहम बैठक

यह घोषणा भारत और अमेरिका के बीच इंडिया-यूएस सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप (CSJWG) की 9वीं बैठक के बाद हुई है। यह बैठक 5 और 6 अगस्त 2026 को बेंगलुरु स्थित ISRO मुख्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक में दोनों देशों ने नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ-साथ भविष्य में वैज्ञानिक शोध और मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ी तकनीकों पर मिलकर काम करने को लेकर चर्चा की।

बैठक के उद्घाटन सत्र को ISRO के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉ. वी. नारायणन तथा अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने संबोधित किया। दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।

बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष की ओर से ISRO के यू आर राव सैटेलाइट सेंटर (URSC) के निदेशक एम. शंकरन ने की। अमेरिकी पक्ष की ओर से महासागरों और अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण एवं वैज्ञानिक मामलों के सहायक विदेश मंत्री डॉ. वेस्ली ब्रूक्स और NASA की अंतरराष्ट्रीय एवं अंतर-एजेंसी संबंधों की एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर कैथलीन करिका ने बैठक की सह-अध्यक्षता की।

आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत बढ़ेगा सहयोग

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिक्ष सहयोग को आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत भी आगे बढ़ाया जा रहा है। दोनों देशों ने इसके तहत वैज्ञानिक आंकड़ों को खुले तौर पर शेयर करने की संभावनाओं पर बातचीत आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है।

बैठक में ‘इंडिया-यूएस ट्रांसफोर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी’ (TRUST) इनिशिएटिव के तहत नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। यह सहयोग फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच जारी संयुक्त नेताओं के बयान के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है।

NISAR मिशन की सफलता के बाद आगे की तैयारी

भारत और अमेरिका ने पिछले साल सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए ‘नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार ‘ (NISAR) मिशन के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। दोनों देशों ने भविष्य में वैज्ञानिक शोध, मानव अंतरिक्ष उड़ान और इससे जुड़ी तकनीकों पर मिलकर काम करने की संभावनाओं पर विचार किया।

इसके अलावा, दोनों देशों ने बाहरी अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता से संबंधित ‘यूनाइटेड नेशन्स कमिटी ऑन द पीसफुल यूजेज ऑफ आउटर स्पेस’ (COPUOS) के दिशा-निर्देशों को आगे बढ़ाने की सहमति जताई। बैठक में COPUOS को और प्रभावी बनाने के लिए चल रहे अंतरराष्ट्रीय प्रयासों की भी समीक्षा की गई।

NASA के मून बेस प्रोग्राम में ISRO को शामिल होने का न्योता भारत-अमेरिका के अंतरिक्ष संबंधों में एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। इससे दोनों देशों के बीच चंद्रमा पर वैज्ञानिक शोध, मानव अंतरिक्ष उड़ान और भविष्य के डीप-स्पेस मिशनों में सहयोग के नए अवसर खुल सकते हैं।

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