पोलैंड ने रूस-यूक्रेन युद्ध को और अधिक बढ़ने से रोकने के प्रयासों में भारत की भूमिका की सराहना की है। पोलैंड के उप विदेश मंत्री Władysław Teofil Bartoszewski ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन वैश्विक नेताओं में से एक हैं जिनके विचारों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन गंभीरता से लेते हैं।

पोलैंड के मंत्री ने साल 2022 के अंत में हुए घटनाक्रमों का भी जिक्र किया और दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के दौरान सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करने के लिए रूस को राजी करने में भूमिका निभाई थी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए बार्टोशेव्स्की ने कहा कि रूस के साथ भारत के दशकों पुराने संबंध नई दिल्ली को एक अनूठी स्थिति प्रदान करते हैं जिससे यह शांति के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

#WATCH | Delhi: On the Russia-Ukraine conflict, Secretary of State of the Polish Minister of Foreign Affairs, Władysław Teofil Bartoszewski, says, "Prime Minister Narendra Modi is a very well-known world statesman, who is very respected, and India has a long-standing relationship… pic.twitter.com/R38wQurE9u — ANI (@ANI) July 14, 2026

भारत के रूस के साथ लंबे समय से संबंध

पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही प्रसिद्ध और सम्मानित विश्व राजनेता हैं और भारत के रूस के साथ लंबे समय से संबंध हैं और उससे पहले सोवियत संघ के साथ एक गुटनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में संबंध थे। राष्ट्रपति पुतिन वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर ध्यान देते हैं।”

पोलिश मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो रूसी राष्ट्रपति को ऐसे समय में प्रभावित कर सकते हैं जब मॉस्को के साथ संचार करना तेजी से मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी उन कुछ गिने-चुने लोगों में से एक हैं जो वास्तव में राष्ट्रपति पुतिन पर कुछ दबाव और प्रभाव डाल सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से कुछ ऐसा है जो भारत इस संघर्ष को रोकने में मदद करने के लिए कर सकता है।”

पीएम मोदी और जिनपिंग तनाव बढ़ाने के खिलाफ

मंत्री के अनुसार, संयम बरतने की अपील उन देशों से आने पर अधिक प्रभावी होती है जिन्हें रूस शत्रु नहीं मानता। भारत के साथ-साथ उन्होंने चीन का भी उल्लेख किया जिसकी राय मॉस्को में मायने रखती है। उन्होंने कहा, “न केवल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत बल्कि चीन के शी जिनपिंग भी तनाव बढ़ाने के खिलाफ हैं। यह महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब यह उन देशों की ओर से आ रहा हो जिन्हें रूस का शत्रु नहीं माना जाता। यहां भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है।”

पोलैंड के उप विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि पोलैंड और भारत ने रियायती दरों पर रूसी कच्चे तेल के आयात को लेकर नई दिल्ली के बीच के मतभेदों को दूर कर लिया है।

पुतिन ने की थी भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा

ये टिप्पणियां पुतिन द्वारा भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की प्रशंसा करने के कुछ ही हफ्तों बाद आई हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली के मॉस्को के साथ संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव डालने के अन्य देशों के प्रयास व्यर्थ होंगे। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान एक टिप्पणी में पुतिन ने कहा था, “सभी को यह समझ में आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश भारत पर दबाव डालना अंतरराष्ट्रीय संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है।”

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इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में आयोजित राजकीय भोज के दौरान कहा, ‘मैं पीएम मोदी के सामने यह स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं आपके करियर को फॉलो करता हूं और आपके कई कार्यक्रमों को कॉपी भी करता हूं और मुझे यह स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है।’ खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें