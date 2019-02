वीडियोः मोदी को साउथ कोरिया में मिला सियोल पीस प्राइज, बोले- मुझे नहीं भारतीयों को मिला सम्मान

Narendra Modi in South Korea visit: खबर प्रधानमंत्री द कोरिया सम्मान खबर प्रधानमंत्री द कोरिया सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण कोरिया में वर्ष 2018 के लिये प्रतिष्ठित ‘‘सियोल शांति पुरस्कार’’ से नवाजा गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय व्यक्ति हैं। शांति पुरस्कार मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ”मुझे नहीं ये भारतीयों को मिला सम्मान है।” दक्षिण कोरिया की यात्रा पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां राष्ट्रीय समाधि स्थल पहुंचे और उन्होंने कोरियाई युद्ध में मारे गए सैनिकों सहित अन्य सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री दक्षिण कोरिया के साथ कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दो दिवसीय दौरे पर यहां बृहस्पतिवार को पहुंचे हैं। यात्रा के पहले दिन उन्होंने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेइ इन और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून के साथ योनसेई विश्वविद्यालय में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री ने कोरिया गणराज्य के राष्ट्रीय समाधि स्थल पर पुष्पचक्र अर्पित किया तथा जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। यहां एक लाख 65 हजार सैनिकों के अवशेष दफन हैं।’’ सियोल राष्ट्रीय समाधिस्थल की स्थापना 1956 में हुई थी जहां कोरिया के सैनिकों को दफनाया जाता है। इसके अलावा कोरियाई स्वतंत्रता अंदोलन,कोरियाई युद्ध और वियतनाम युद्ध में मारे गए सैनिकों को भी यहां स्थान दिया जाता है।

The Seoul Peace Prize is dedicated to the people of India & our country’s culture of peace and harmony. https://t.co/ymUdug3JYp

— Narendra Modi (@narendramodi) February 22, 2019