म्यांमार में फरवरी 2021 को आंग सान सू ची के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार का तख्तापलट होने के बाद से चल रही उथल-पुथल के बीच सेना ने सोमवार को विद्रोहियों पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, सेना की ओर से एक ताकतवर विद्रोही गुट के कब्जे वाले इलाके में एक बाजार के पास किए गए हवाई हमले में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और 36 अन्य घायल हो गए। एक बचाव अधिकारी और विद्रोही गुट के लड़ाकों ने यह जानकारी दी।

यह पश्चिमी रखाइन प्रांत में हुआ है। यह हमला देशभर में लोकतंत्र-समर्थक विद्रोही गुटों और जातीय सशस्त्र समूहों के खिलाफ घातक हवाई हमलों की कड़ी में सबसे ताजा हमला है। देश में सैन्य शासन का बड़े पैमाने पर विरोध किया जा रहा है। विद्रोही गुट ‘अराकान आर्मी’ के मुताबिक, म्यांमा की सेना ने सोमवार को देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मंडाले से लगभग 340 किलोमीटर पश्चिम में स्थित क्याउकटाव इलाके को निशाना बनाया।

अराकान आर्मी ने की हमले की पुष्टि

जानकारी के मुताबिक, सोमवार को दोपहर के समय में एक लड़ाकू विमान ने स्थानीय बाजार के पास दो बम गिराए, जिससे दुकानदार, खरीदार और पैदल चलने वालों समेत 33 लोगों की मौत हो गई। ‘अराकान आर्मी’ के अनुसार, इस हमले में 36 लोग घायल भी हुए हैं, जिनमें से कई की हालत गंभीर है, जिसके चलते मृतकों की संख्या में इजाफा होने की आशंका है। वरिष्ठ बचाव अधिकारी वाई हुन आंग ने हमले में 33 लोगों की मौत की पुष्टि की।

सेना ने थोक बाजार के इलाके को बनाया निशाना

उन्होंने बताया कि यह बाजार इलाके का मुख्य थोक बाजार है, जहां पूरे राज्य से व्यापारी और खरीदार आते हैं। सोशल मीडिया पर प्रसारित तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि कई इमारतों में आग लगी हुई दिखाई दे रही है, जबकि सड़क पर कुछ वाहन और पास के एक पुल के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त नजर आ रहे हैं।

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