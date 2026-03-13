विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि ओमान के सोहार शहर में हुए हमले में दो भारतीय नागरिक मारे गए और 10 अन्य घायल हो गए। इस घटना के बारे में बात करते हुए अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर महाजन ने बताया कि कुल 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 10 भारतीय शामिल हैं। घायलों में से पांच को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि शेष पांच का इलाज चल रहा है।
अतिरिक्त सचिव (खाड़ी) असीम आर महाजन ने कहा कि मैं आप सभी के साथ मस्कट के सोहार शहर में आज घटी एक घटना साझा करना चाहता हूं। वहां एक हमला हुआ, जिसमें दो भारतीय नागरिकों की मृत्यु हो गई। हम उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। घायल हुए 11 लोगों में से 10 भारतीय हैं। इनमें से पांच को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, और पांच अन्य का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है।
महाजन ने कहा कि इनमें से किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। हमारा मिशन संबंधित कंपनी और स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारतीय अधिकारी इस घटना के संबंध में ओमान के अधिकारियों के संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित भारतीय नागरिकों को सहायता प्रदान की जा रही है।
इस बीच, अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट में ओमान की सरकारी समाचार एजेंसी के हवाले से बताया कि ड्रोन हमले में 2 विदेशी नागरिक मारे गए। रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार की सुबह एक ड्रोन ने अल-अवाही औद्योगिक क्षेत्र पर हमला किया, जिसमें दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए।
शिपिंग मंत्रालय ने क्या कहा?
वहीं, भारत सरकार के शिपिंग मंत्रालय के राजेश कुमार सिन्हा ने कहा, “हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के पश्चिम तरफ जो फ़ारसी खाड़ी है उसमें भारतीय ध्वज वाले 24 जहाज़ हैं यह संख्या कल इतनी थी और आज भी, जिन पर कुल 677 भारतीय नाविक सवार हैं। हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य के पूर्व में ओमान की खाड़ी में, पहले चार जहाज़ थे, कल उनमें से एक मूव किया है-‘जग प्रकाश’ नाम का एक तेल टैंकर। तो अब वहां पर 3 भारतीय ध्वज वाले जहाज रह गए। जिन पर 76 भारतीय नाविक सवार हैं। इसके अलावा पूरे खाड़ी क्षेत्र में लगभग 23,000 भारतीय नाविक अलग-अलग जहाज़ों पर काम कर रहे हैं-जिनमें व्यापारिक जहाज़ और ऑफ़शोर जहाज़ शामिल हैं। शिपिंग महानिदेशालय (DG Shipping) अपनी-अपनी संबंधित एजेंसियों के ज़रिए उन सभी के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं।”
