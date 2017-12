Breaking: अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी गोलीबारी, 2 लोगों की मौत और एक की हालत गंभीर

अमेरिका के कैलिफोर्निया से एक बड़े हादसे से की खबर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार तड़के सुबह साउथर्न कैलिफूर्निया में गोलीबारी हुई। हादसा कॉलिफोर्निया के लोंग बीच शहर में हुआ है, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत और 1 घायल बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शहर में शूटिंग करने वाला गनमैन भी मारा गया है। वहीं घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लोंग बीच पुलिस के मुताबिक यह हादसा कैलिफोर्निया को लोकल समय के अनुसार दोपहर 2.25 मिनट पर हुआ है। हादसा स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि गनमैन ने एक बिल्डिंग के अंदर से गोलियां चलाई थी। यह बिल्डिंग लोंग बीच का लॉ हाउस बताया जा रहा है, जहां से गोलियां चलाई गईं थी। बिल्डिंग से चलाई गईं गोलियां सड़क को पार करते हुए 2 लोगों के सीने में लगी। बता दें कि लोंग बीच कैलिफोर्निया का बेहद खूबसूरत और महंगा शहर है।

Multiple people have been shot at a business in Long Beach, Southern California, reports AP quoting police

#UPDATE : At least 2 people are dead after a shooting that police call 'workplace violence' at a business in Long Beach, California : AP

Shooting in the building across the street from my workplace….. not sure how many were killed or injured yet pic.twitter.com/K9zR9Smbhd

— SoulxFetcha

