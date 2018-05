अमेरिका के टेक्‍सास राज्‍य के स्‍कूल में भयंकर गोलीबारी की खबर है। शुक्रवार (18 मई) की सुबह यहां के सेंटा फे इलाके में स्थित सेंटा फे हाई स्‍कूल में गोलीबारी से दहशत फैल गई। गाल्‍वेस्‍टोन काउंटी जज, मार्क हेनरी के अनुसार कम से कम तीन लोगों की मौत हुई है। सीएनएन ने अपनी रिपोर्ट में कम से कम 10 लोगों की मौत होने की जिक्र किया है। पिछले 7 दिन में स्‍कूलों के भीतर गोलीबारी की यह तीसरी घटना है। इस साल अमेरिका के स्‍कूलों में गोलीबारी की 22 घटनाओं में निर्दोषों की जान जा चुकी है।

स्‍कूल के असिस्‍टेंट प्रिंसिपल क्रिस रिचर्डसन ने सीएनएन को बताया कि एक संदिग्‍ध को गिरफ्तार किया गया है। शेरिफ एड गोंजालेज ने कहा कि एक अन्‍य संदिग्‍ध को भी हिरासत में लिया गया है। न्‍यूयॉर्क टाइम्‍स के अनुसार, हमलावर ने सुबह 7.45 बजे के आसपास गोलियां चलानी शुरू कीं। स्‍कूल तब शुरू ही होने वाला था। शेरिफ के अनुसार, अब स्‍कूल में गोलीबारी नहीं हो रही है और घायलों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा कि घायल अधिकारी सांता फे स्कूल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल संसाधन अधिकारी के रूप में काम करता है।

