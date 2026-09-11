USA Controversial Advertisement: अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (DHS) का एक नया विज्ञापन विवादों में घिर गया है। इस विज्ञापन में ‘मिस्टर सिंह’ नाम के एक किरदार को दिखाया गया है, जिसे खुद देश छोड़कर जाने के लिए कहा जा रहा है। अधिकार समूहों और सिख संगठनों ने इस कदम की कड़ी निंदा करते हुए इसे नस्लवादी और भारतीय-विरोधी करार दिया है।

गृह सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस वाले वाणिज्यिक वाहन चालकों (कमर्शियल ड्राइवर्स) के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है। इसी सिलसिले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर कृत्रिम मेधा (AI) से तैयार की गई तस्वीरों और वीडियो का इस्तेमाल किया गया।

‘हमारी सड़कों से दफा हो जाओ’ वाला संदेश

जारी की गई एआई तस्वीरों में दाढ़ी वाले एक व्यक्ति को दिखाया गया है। इसके साथ एक विवादित संदेश लिखा गया, ‘हमारी सड़कों से दफा हो जाओ, मिस्टर सिंह आपको वाहन चलाना नहीं आता। इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलने लगीं।’

विभाग ने एक अन्य वीडियो भी साझा किया, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म ‘ट्रांसफार्मर्स’ के मुख्य खलनायक किरदार ‘मेगाट्रान’ को दिखाया गया है। वीडियो में दिखाया गया कि ‘मेगाट्रान’ उन ट्रक चालकों (एलियंस) की रिहाई के लिए बातचीत कर रहा है, जो सड़क दुर्घटनाओं में शामिल रहे हैं।

वीडियो में लिए गए भारतीय और विदेशी नाम

इस वीडियो में हरजिंदर सिंह, राजविंदर कुमार, बेकझान बेशेकीव, अखरोर बोजोरोव और जसवीर सिंह जैसे चालकों के नाम शामिल किए गए। अमेरिकी प्रशासन विदेशी नागरिकों के लिए आधिकारिक तौर पर ‘एलियंस’ शब्द का इस्तेमाल करता है, जिससे इस तरह के चित्रण पर विवाद और गहरा गया।

इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी सफाई देते हुए गृह सुरक्षा विभाग ने पोस्ट किया कि अगर कोई इस देश में गलत या शत्रुतापूर्ण इरादे से आता है, तो देश अपनी रक्षा करेगा। विभाग ने कहा कि वे अमेरिकी मूल्यों और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

‘आप्टिमस प्राइम’ के जरिए दी चेतावनी

एक अन्य पोस्ट में ‘ट्रांसफार्मर्स’ के मुख्य नायक ‘आप्टिमस प्राइम’ को दिखाया गया, जिसकी बाजू पर गृह सुरक्षा विभाग का पहचान-चिह्न लगा था। वह भूरे रंग की दाढ़ी वाले व्यक्ति से कहता दिखता है, ‘खुद देश छोड़कर चले जाओ, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो।’

इस विज्ञापन पर ‘हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन’ (HAF) ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। संगठन ने कहा कि ‘सिंह’ हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, अमेरिकी भी हैं और वे गाड़ियां भी चलाते हैं। नस्लीय और भारतीय पहचान के आधार पर निशाना बनाने की इस कोशिश के खिलाफ सभी को एकजुट होकर आवाज उठानी चाहिए।

मामले की जांच की उठाई मांग

HAF ने सहायक अटार्नी जनरल हरमीत के ढिल्लों और एफबीआइ निदेशक काश पटेल को टैग करते हुए कहा कि एक संघीय एजेंसी की ओर से की गई यह भेदभावपूर्ण पोस्ट केवल राजनीतिक संदेशबाजी नहीं है। संगठन ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है।

सिख कोएलिशन ने याद दिलाया इतिहास

‘सिख कोएलिशन’ ने भी इस विज्ञापन की कड़े शब्दों में निंदा की है। संगठन ने कहा कि 9/11 की घटना के 25 साल बाद भी सिखों को उनके पहनावे, दाढ़ी और रूप-रंग के कारण निशाना बनाया जा रहा है, जो कि बेहद दुखद है।

सिख संगठन ने आगे कहा कि अमेरिका में रहने वाले लाखों सिखों का उपनाम ‘सिंह’ है, जिसका अर्थ ‘शेर’ होता है। सिखों ने स्पष्ट किया कि वे अपनी पहचान जाहिर करने से पीछे नहीं हटेंगे, भले ही सरकार उन्हें किसी भी रूप में पेश करने की कोशिश करे।

‘सीबीपी होम’ कार्यक्रम के प्रचार का हिस्सा

यह पूरा विवाद गृह सुरक्षा विभाग के ‘सीबीपी होम’ (CBP Home) कार्यक्रम के प्रचार अभियान के दौरान सामने आया है। इस योजना के तहत बिना वैध दस्तावेजों वाले प्रवासियों को स्वेच्छा से अमेरिका छोड़ने के लिए पंजीकृत होने का विकल्प दिया जा रहा है।

विभाग के अनुसार, जो प्रवासी इस कार्यक्रम के तहत स्वेच्छा से अपने देश वापस लौटने के लिए पंजीकरण कराएंगे, उन्हें यात्रा की सुविधा के साथ-साथ 2,600 अमेरिकी डॉलर की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। हालांकि, इस प्रोत्साहन योजना से ज्यादा चर्चा अब इस विवादित विज्ञापन की हो रही है।

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