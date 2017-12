ऑस्ट्रेलियाई संसद में समलैंगिक मुद्दे पर बहस के दौरान सांसद ने अपने समलैंगिक पार्टनर को ही सदन में प्रपोज कर दिया। खास बात ये हैं कि सदन में मौजूद पार्टनर ने भी इसका जवाब ‘हां’ में दिया। दरअसल लिबरल सांसद टिम विल्सन ‘सेम सेक्स मैरिज’ मुद्दे पर बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने लंबे समय से उनके पार्टनर रहे रयान पैट्रिक बोल्गर को प्रपोज किया। पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। इसमें विल्सन, बोल्गर से कहते हैं, ‘विल यू मैरी मी?’ जिसके जवाब में बोल्गर मुस्कुराते हुए कहते हैं, ‘यस ‘हां’।’ तब सदन के स्पीकर दोनों को मुबारबाद देते हैं और कहते हैं कि हम इसे रिकॉर्ड करने की अनुमति देते हैं।

दरअसल ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों ‘सेम सेक्स मैरिज’ मुद्दा गरमाया रहा। जिसपर सदन में इस सप्ताह मतदान किया गया। इसमें 62 फीसदी वोट बिल के समर्थन में पड़े जबकि 38 फीसदी लोगों ने इसके विरोध में अपना मत दिया। निचले सदन में बिल पहले ही पास किया जा चुका है। जबकि ऊपरी सदन में इस मंजूरी मिलना बाकी है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल का कहना है कि वो देश के ऐसे पहले नेता होंगे जिसने लगातार ‘सेम सेक्स मैरिज’ बिल का समर्थन किया।

This Australian lawmaker proposed to his partner on the parliament floor

“There’s only one thing left to do…”

“Ryan Patrick Bolger, will you marry me?” pic.twitter.com/NqfDjqRic0

