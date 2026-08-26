नेपाल में अचानक आई बाढ़ में कम से कम 105 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड की प्रारंभिक लिस्ट के अनुसार, बुधवार को नेपाल के रसुवा जिले की भोटेकोशी नदी में आई बाढ़ में 384 लापता हैं। इन लापता लोगों में से कम से कम 105 भारतीय हैं।

नेपाल टूरिज्म बोर्ड की प्रारंभिक लिस्ट में लापता बताए जा रहे लोगों में 291 विदेशी और 93 नेपाली नागरिक हैं।

नेपाल टूरिज्म बोर्ड, टूरिस्ट पुलिस और पर्यटन से जुड़े अन्य लोग ट्रैवल एजेंसियों, गाइडों, स्थानीय अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर यात्रियों का पता लगाने और उनकी स्थिति की पुष्टि करने के लिए तालमेल बिठा रहे हैं। Nepal Flash Flood LIVE UPDATES

दस एजेंसियों ने नेपाल टूरिज्म के साथ साझा किया डेटा

नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने बताया कि यह डेटा 10 टूरिज्म और ट्रेवल एजेंसियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर बनाया गया है। लिस्ट के अनुसार, लापता लोगों में 105 भारतीयों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अमेरिका, मलेशिया, यूके और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। लापता लोगोें में 37 की पहचान NRIs के रूप में हुई है।

जिन एजेसियों ने नेपाल टूरिज्म बोर्ड के साथ डेटा साझा किया है, उनमें ट्रेकर्स सोसाइटी ने बताया कि 92 यात्री लापता हैं। यह आंकड़ा लिस्ट में शामिल कंपनियों में सबसे ज्यादा है। सम्राट टूर्स एंड ट्रैवल्स के 71 यात्री लापता हैं, इसके बाद लीफ हॉलिडे के 55 और हिमालयन ग्लेशियर के 52 यात्री लापता हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी ने की नेपाली पीएम से बात

नेपाल में अचानक आई बाढ़ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के पीएम बालेंद्र शाह से मुलाकात की है। उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा, “प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और नेपाल में बाढ़ से हुई जान-माल की हानि पर संवेदना व्यक्त की। इस मुश्किल समय में भारत के लोग नेपाल में अपने भाई-बहनों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। भारत नेपाल को हर संभव मानवीय सहायता देने के लिए तैयार है। हमारी टीमें बचाव और राहत कार्यों के लिए मिलकर काम कर रही हैं।”

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नेपाल से आ रहे भारी सैलाब की वजह से गंडक नदी का जलप्रवाह तेजी से बढ़ने की आशंका है। यह देखते हुए राज्य सरकार और प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गए हैं। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।