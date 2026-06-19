ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने पहली बार अमेरिका के साथ सीधे बातचीत का समर्थन किया है। हालांकि उन्होंने साफ कर दिया कि वॉशिंगटन के साथ आमने-सामने की वार्ता का मतलब यह नहीं है कि ईरान अमेरिकी दबाव या उसके विचारों को स्वीकार कर लेगा। खामेनेई का यह बयान ऐसे समय आया है जब एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के बीच दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

खामेनेई का संदेश गुरुवार को ईरान के सरकारी मीडिया ब्राडकास्टर आईआरआईबी (IRIB) पर पढ़कर सुनाया गया। समझौते पर यह उनकी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया थी। अपने संदेश में उन्होंने पुष्टि की कि उन्होंने इस समझौते को मंजूरी दी थी, जबकि व्यक्तिगत रूप से उनकी राय इससे अलग थी।

उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस नतीजे तक पहुंचने के लिए “हताशा में कई तरह के दबाव और प्रभाव के साधनों का इस्तेमाल किया।” इसके बावजूद उन्होंने समझौते को इसलिए अनुमति दी क्योंकि राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि ईरानी जनता और तथाकथित “रेजिस्टेंस फ्रंट” के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी।

खामेनेई ने कहा कि पेजेशकियन ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख के रूप में इस जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। इसी आश्वासन के आधार पर उन्होंने समझौते को हरी झंडी दी। अब ईरान इस समझौते में तय की गई शर्तों के लागू होने का इंतजार करेगा।

बाद में खामेनेई ने अपने आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर इस बयान का अंग्रेजी संस्करण भी साझा किया।

The full text of the message of Imam Sayyid Mojtaba Khamenei, the Leader of the Islamic Revolution, addressing the Iranian nation regarding the Memorandum of Understanding between the presidents of Iran and America, June 18, 2026 pic.twitter.com/9nSD2NfkVe — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) June 18, 2026

बातचीत होगी, लेकिन शर्तों के साथ

खामेनेई के बयान का सबसे अहम हिस्सा अमेरिका के साथ भविष्य की बातचीत को लेकर था। उन्होंने कहा कि यदि दोनों देशों के बीच सीधे और आमने-सामने की बातचीत होती है तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि ईरान “दुश्मन की राय” को स्वीकार कर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह ईरान की नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। फरवरी 2025 में खामेनेई ने अमेरिका के साथ सीधे वार्ता को न तो बुद्धिमानी भरा, न सम्मानजनक और न ही उपयोगी बताया था। उस समय उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ बातचीत से ईरान की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ऐसे में अब सीधे संवाद के लिए समर्थन जताना उनके रुख में बड़ा परिवर्तन माना जा रहा है, भले ही उन्होंने सावधानी और सख्त भाषा बनाए रखी हो।

इस बीच पश्चिम एशिया मामलों के विशेषज्ञ और जॉन्स हॉपकिन्स विश्वविद्यालय में मिडिल ईस्ट स्टडीज के प्रोफेसर वाली नसर ने कहा कि मौजूदा हालात में युद्ध का अंत ईरान के पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। उनका मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम का परिणाम इजराइल के लिए अनुकूल नहीं माना जा सकता।

होर्मुज जलमार्ग में फिर बढ़ी आवाजाही

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गुरुवार को बताया कि समझौते के तहत अमेरिकी नौसेना ने ईरानी बंदरगाहों पर लगाया गया अवरोध हटाना शुरू कर दिया है। इसके बाद एक दर्जन से अधिक जहाजों को आवाजाही की अनुमति दी गई।

वेंस के मुताबिक, बीती रात होर्मुज जलमार्ग से 1.25 करोड़ बैरल से अधिक तेल गुजरा। फरवरी के अंत में युद्ध शुरू होने के बाद यह एक दिन में दर्ज किया गया सबसे बड़ा तेल परिवहन आंकड़ा है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

परमाणु ठिकानों के निरीक्षण का संकेत

ट्रंप प्रशासन के एक विशेष दूत ने अमेरिकी सांसदों को निजी ब्रीफिंग में बताया कि ईरान अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को अपने परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने का निमंत्रण दे सकता है। हालांकि यह प्रतिबद्धता समझौता ज्ञापन के सार्वजनिक दस्तावेज में शामिल नहीं है।

उधर, जेडी वेंस ने यह भी संकेत दिया कि वह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड की अपनी प्रस्तावित यात्रा टाल सकते हैं। इस दौरे के दौरान समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर होने थे और दोनों देशों के बीच अगले दौर की बातचीत की शुरुआत भी प्रस्तावित थी।

खामेनेई के ताजा बयान से साफ है कि ईरान अमेरिका के साथ संवाद का रास्ता खुला रखना चाहता है, लेकिन वह इसे अपनी कमजोरी या समर्पण के रूप में पेश नहीं होने देना चाहता। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि समझौते की शर्तें किस तरह लागू होती हैं और दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।