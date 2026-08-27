राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क में प्रस्तावित कार्यक्रम से कुछ दिन पहले आयोजक संस्था अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग (AHEAD फोरम) का X अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। यह संगठन 29 अगस्त को होने वाले कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है।
AHEAD फोरम न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन स्थित ‘इन्फोसिस थिएटर’ में ‘यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन’ का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में मोहन भागवत के भारतीय-अमेरिकी समुदाय को संबोधित करने की उम्मीद है। अकाउंट सस्पेंड होने के बाद AHEAD ने X से अपना अकाउंट बहाल करने की अपील की है।
X ने क्यों सस्पेंड किया AHEAD का अकाउंट?
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, X ने अब तक सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट नहीं किया है कि ‘AHEAD फोरम’ के अकाउंट को किस वजह से निलंबित किया गया। ऐसे में यह भी स्पष्ट नहीं है कि अकाउंट सस्पेंशन का संबंध मोहन भागवत के कार्यक्रम को लेकर चल रहे विवाद से है या नहीं।
AHEAD फोरम ने दावा किया है कि उसके सोशल मीडिया पोस्ट X की नीतियों के अनुरूप थे। संगठन के अनुसार, उसके संदेशों में ‘विश्व शांति, एकता, सद्भाव और संवाद’ पर जोर दिया गया था और अलग-अलग समुदायों के बीच रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी।
कार्यक्रम को बताया ‘रक्षा बंधन’ समारोह
AHEAD फोरम ने 29 अगस्त के कार्यक्रम को रक्षा बंधन से जुड़ा उत्सव बताते हुए इसे एकता, आपसी समझ, सद्भाव और अंतरधार्मिक संवाद पर केंद्रित कार्यक्रम बताया है। संगठन का कहना है कि 200 से अधिक हिंदू-अमेरिकी संगठन इस बहुसांस्कृतिक और अंतरधार्मिक समारोह का समर्थन कर रहे हैं।
हालांकि, कार्यक्रम को लेकर विरोध भी तेज हो गया है। कुछ संगठनों ने भागवत और RSS की विचारधारा पर सवाल उठाते हुए कार्यक्रम के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है।
ज़ोहरान ममदानी ने भी जताया विरोध
न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी कार्यक्रम का विरोध किया है। भागवत के न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममदानी ने कहा कि वह इस रैली का समर्थन नहीं करते, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि किसी निजी कार्यक्रम को रद्द करने का अधिकार शहर प्रशासन के पास है या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है।
ममदानी की आपत्ति ने भागवत की अमेरिका यात्रा को राजनीतिक रंग दे दिया है। विवाद के केंद्र में हिंदू राष्ट्रवाद, धार्मिक स्वतंत्रता और अमेरिका में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की राजनीति जैसे मुद्दे हैं।
सुरक्षा को लेकर हिंदू संगठन ने जारी की एडवाइजरी
कार्यक्रम को लेकर हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने भी सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। संगठन ने कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों से सतर्क रहने, आसपास के माहौल पर नजर रखने और किसी भी तरह के विवाद से बचते हुए बातचीत को शांतिपूर्ण रखने की अपील की है। HAF ने न्यूयॉर्क प्रशासन से कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की सुरक्षा और उनके नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है।
वहीं, ‘हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स’ ने मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। भागवत के विरोधियों का आरोप है कि RSS एक बहिष्कारी हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे को बढ़ावा देता है। RSS ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कार्यक्रम को समावेशी और खुले संवाद का मंच बताया है।
USCIRF ने भागवत के वीजा पर उठाया सवाल
मोहन भागवत के अमेरिका दौरे को लेकर अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ‘यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम’ (USCIRF) भी सक्रिय हुआ है। आयोग ने अमेरिकी सरकार से RSS के सदस्यों और कुछ भारतीय अधिकारियों के खिलाफ लक्षित प्रतिबंधों पर विचार करने की अपील की है। आयोग ने भागवत का अमेरिकी वीजा रद्द करने पर भी विचार करने को कहा है।
हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय ने USCIRF के आरोपों को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने और विश्वसनीयता की कमी का आरोप लगाया है।
RSS की 100वीं वर्षगांठ के बीच तीन देशों का दौरा
मोहन भागवत की यह विदेश यात्रा RSS के शताब्दी वर्ष में वैश्विक पहुंच बढ़ाने की पहल का हिस्सा है। उनके दौरे में अमेरिका के अलावा कनाडा और ब्रिटेन भी शामिल हैं। न्यूयॉर्क का कार्यक्रम इस यात्रा का सबसे चर्चित पड़ाव बन गया है। एक तरफ आयोजक इसे एकता और संवाद का कार्यक्रम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोधी संगठन RSS की विचारधारा और भागवत की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं।
अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने किया समर्थन
इस विवाद के बीच अमेरिकी गायिका और एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने कार्यक्रम के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने कार्यक्रम का विरोध करने वालों, जिसमें मेयर ममदानी भी शामिल हैं, की आलोचना की है।
मिलबेन ने आरोप लगाया कि भागवत के कार्यक्रम की आलोचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति राजनीतिक विरोध से प्रेरित है। उन्होंने न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कार्यक्रम आयोजित किए जाने का भी बचाव किया।
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