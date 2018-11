फिनटेक फेस्टिवल को संबोधित करने वाले दुनिया के पहले नेता बने पीएम मोदी, की एपिक्स की शुरुआत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहां बैंकिंग प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म एपिक्स का उद्घाटन किया। अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक्सचेंज (एपिक्स) को विश्व के उन दो अरब लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिनके पास अभी कोई बैंक खाता नहीं है। मोदी ने सिंगापुर में वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रदर्शनी और सम्मेलन ‘‘फिनटेक फेस्टिवल’’ को संबोधित करने के बाद सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री टी. षणमुगरत्नम के साथ एपिक्स की शुरुआत की। मोदी फिनटेक फेस्टिवल को संबोधित करने वाले विश्व के पहले नेता हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के उप-प्रधानमंत्री टी. षणमुगरत्नम के साथ एपिक्स की शुरुआत की। एपिक्स हमारी कंपनियों को वैश्विक वित्तीय संस्थानों से जोड़ेगा।’’ हैदराबाद, कोलंबो और लंदन के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों ने एपिक्स को तैयार किया है। इसे बोस्टन की कंपनी वर्चुसा ने छोटे बैंकों को दूर दराज के इलाकों में लोगों से बैंकिंग सम्पर्क स्थापित करने में आसानी के लिये तैयार किया है। वर्चुसा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा प्रमुख (एशियाई क्षेत्र) निखिल मेनन ने कहा कि एपिक्स 10 आसियान देशों, भारत जैसे बड़े बाजारों तथा फिजी जैसे छोटे देशों समेत 23 देशों में बिना बैंक खाता वाले लोगों तक पहुंचने में बैंकों का मदद करेगा।

मोदी ने कहा, ‘‘हमें विश्व के 1.7 अरब ऐसे लोगों को औपचारिक वित्तीय बाजार में लाना ही होगा जिनके पास अब तक बैंक खाता नहीं है। हमें विश्व भर में असंगठित क्षेत्र के एक अरब से अधिक ऐसे मजदूरों को बीमा एवं पेंशन की सुरक्षा के दायरे में लाना होगा जिन्हें ये सुविधाएं अभी प्राप्त नहीं हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम फिनटेक का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने में कर सकते हैं कि वित्त के अभाव में किसी के सपने नहीं मरें और कोई उद्यम आकार लेने से न रह जाए। हमें बैंकों और वित्तीय संस्थानों को जोखिम का प्रबंधन करने, धोखाधड़ी से निपटने और पारंपरिक पद्धतियों में बदलाव करने में अधिक मजबूत बनाना होगा।’’ मोदी ने इस प्रदर्शनी फेस्टिवल में लगे 18 भारतीय कंपनियों के पैवेलियन का भी भ्रमण किया।

Connecting with friends.

PM @narendramodi with other East Asia Summit leaders before the gala dinner being hosted by Prime Minister of Singapore @leehsienloong. pic.twitter.com/Clxy04UL3z

— Raveesh Kumar (@MEAIndia) November 14, 2018