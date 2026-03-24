कोलंबिया के दक्षिण पश्चिम हिस्से में 121 लोगों को ले जा रहा एक सैन्य मालवाहक विमान सोमवार को उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अधिकारियों ने बताया कि अब तक कम से कम 48 लोगों को जिंदा बचाया गया है। दुर्घटनास्थल पर लगभग दो दर्जन लोग अभी भी लापता हैं, जहां मलबा पूरी तरह जल चुका है और बचावकर्मी अभी भी जीवित बचे लोगों को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इस घटना में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 81 लोग घायल हो गए।

स्थानीय मीडिया द्वारा ऑनलाइन शेयर की गई तस्वीरों में विमान दुर्घटनास्थल से काले धुएं का बादल उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद सैनिकों से भरा एक ट्रक घटनास्थल की ओर तेजी से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में उप-महापौर ने कहा कि पीड़ितों के शवों को कस्बे के मुर्दाघर में ले जाया गया और क्लीनिकों में घायलों का इलाज किया गया।

विमान में 11 चालक दल के सदस्यों सहित कुल 125 लोग सवार थे

कोलंबिया के रक्षा मंत्री पेड्रो सांचेज़ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर बताया कि यह दुखद हादसा पुटुमायो प्रांत की एक नगर पालिका पुएर्टो लेगुइज़ामो में हुआ जो पेरू और इक्वाडोर की सीमा से लगती है। कोलंबियाई वायु सेना के कमांडर कार्लोस फर्नांडो सिल्वा ने बाद में एक वीडियो संदेश में बताया कि हरक्यूलिस C-130 विमान में 114 यात्रियों और 11 चालक दल के सदस्यों सहित कुल 125 लोग सवार थे। उन्होंने कहा कि दुर्घटनास्थल पर बचाव कार्य जारी है और कई लोगों को जीवित बचा लिया गया है।

वायुसेना ने एक बयान में कहा कि दुर्घटनास्थल से कम से कम 77 लोगों को बचाया गया है जो घायल हैं। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि अधिकारी मृतकों की अंतिम संख्या की जांच कर रहे हैं।

कोलंबिया वायुसेना के कमांडर कार्लोस फर्नांडो सिल्वा ने कहा कि दुर्घटना के बारे में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि विमान में खराबी आ गई और वह हवाई अड्डे से लगभग दो किलोमीटर दूर गिर गया। वायुसेना कमांडर ने आगे बताया कि घायलों को राजधानी और अन्य जगहों के अस्पतालों में ले जाने के लिए 74 बिस्तरों वाले दो विमान घटनास्थल पर भेजे गए हैं।

न्यूयॉर्क में लैंडिंग के दौरान ट्रक से टकराया विमान, पायलट और को-पायलट की मौत

न्यूयॉर्क के ला गार्डिया हवाई अड्डे पर एयर कनाडा एक्सप्रेस का विमान जमीन पर एक ट्रक से टकरा गया। एनबीसी ने मुताबिक, घटना में विमान के पायलट और को-पायलट की मौत हो गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- एपी)