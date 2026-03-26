नाइजीरिया में आतंकवादियों ने 10 सुरक्षाकर्मियों समेत 11 लोगों की हत्या कर दी। नाइजीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत केब्बी में एक आपातकालीन सूचना पर कार्रवाई कर रहे नाइजीरियाई सुरक्षा बलों पर सशस्त्र आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस घटना में 10 सुरक्षाकर्मियों समेत 11 लोगों की मौत हो गयी। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी।

केब्बी की प्रांतीय सरकार के प्रवक्ता याह्या सरकी के अनुसार, आतंकवादियों ने देर रात शांगा परिषद क्षेत्र में सुरक्षा बलों को तब निशाना बनाया, जब वे संभावित हमले की चेतावनी पर कार्रवाई करने के लिए तैनात किए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि मरने वालों में 9 सैनिक, एक पुलिसकर्मी और स्थानीय निवासी शामिल हैं। सरकी ने बताया कि गिरोन मासा गांव में हुए हमले में कई सैनिक भी घायल हो गए। उन्होंने सड़क के किनारे जले हुए वाहनों की तस्वीरें भी साझा कीं।

केब्बी के गवर्नर ने की घायल सैनिकों से मुलाकात

केब्बी के गवर्नर नासिर इदरीस ने अस्पताल में घायल सैनिकों से मुलाकात की और कहा कि हमले से भारी क्षति हुई है। उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके परिवारों की सहायता के लिए केब्बी राज्य सरकार हर संभव प्रयास करेगी।” यह हमला नाइजीरिया के संघर्षग्रस्त क्षेत्र में हिंसा के सिलसिले में हुई, जहां सशस्त्र समूह अक्सर सुरक्षा बलों और उन दूरदराज के समुदायों को निशाना बनाते हैं जहां राज्य और सुरक्षा बलों की उपस्थिति सीमित है।

Nigeria: हमले की जिम्मेदारी किसी समूह ने नहीं ली

हमले की जिम्मेदारी तत्काल किसी समूह ने नहीं ली लेकिन कुछ निवासियों को इस्लामिक स्टेट साहेल प्रांत (ISSP) पर संदेह है। इसे स्थानीय रूप से लकुरावा (Lakurawa) के नाम से जाना जाता है, जो हाल ही में नाइजर गणराज्य के साथ खुली सीमा पर स्थित केब्बी और सोकोटो जैसे राज्यों में अधिक घातक हो गया है। दिसंबर में नाइजीरियाई सेना के सहयोग से अमेरिका द्वारा नाइजीरिया में किए गए हमले में लकुरावा को निशाना बनाया गया था। नाइजीरियाई सेना ने इससे पहले बी कहा है कि लकुरावा की जड़ें पड़ोसी नाइजर में हैं और नाइजर में 2023 के सैन्य तख्तापलट के बाद नाइजीरिया और नाइजर के बीच संबंधों में दरार आने के कारण यह नाइजीरिया के सीमावर्ती समुदायों में अधिक सक्रिय हो गया।

बॉर्डर से सटे गांव के पूर्व सरपंच के घर के बाहर धमाका

जम्मू-कश्मीर के सांबा ज़िले के एक सीमावर्ती गांव में सोमवार तड़के एक धमाके के बाद अफरा-तफरी मच गई। अधिकारियों ने बताया कि यह धमाका रात करीब 2 बजे घगवाल इलाके में अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगभग 10 किलोमीटर दूर, गवाला तालाब गांव में पूर्व सरपंच जय राम शर्मा के घर के बाहर हुआ। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें

(इनपुट- एपी)