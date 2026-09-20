Middle East Crisis: मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में एक साथ कई मोर्चों पर तनाव और संघर्ष की खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हवाई हमले के अलर्ट और धमाकों की आवाज सुनी गई है, तो दूसरी तरफ ईरान ने युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के सामने अपनी शर्तें रख दी हैं। इसके अलावा गाजा, सीरिया और लेबनान में भी हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं।

सऊदी अरब में बीती रात ‘हवाई खतरे’ को लेकर कई आपातकालीन अलर्ट जारी किए गए। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के साथ चल रहे मौजूदा तनाव के बीच, राजधानी रियाद में यह पहला ऐसा अलर्ट था। इस अलर्ट के कुछ ही देर बाद राजधानी में कम से कम एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई।

रियाद एयरपोर्ट के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि अलर्ट के बाद उन्होंने आसमान में धुएं का गुबार देखा। हालांकि, इस घटना में किसी के हताहत होने या किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। सऊदी अधिकारियों ने इस पर तुरंत कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन सऊदी सेना पहले भी हूती मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट करने की जानकारी देती रही है।

ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं शांति की शर्तें

इस बीच, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख मोहसिन रेजई ने न्यूज़ चैनल अल जजीरा को बताया कि ईरान ने कतर के जरिए युद्ध खत्म करने की अपनी शर्तें वॉशिंगटन को भेज दी हैं। उन्होंने कहा कि अब ईरान को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाब का इंतजार है। हालांकि, यह साफ नहीं किया गया कि ये शर्तें कब साझा की गई थीं।

रेजई ने बताया कि उनकी प्रमुख शर्तों में सभी मोर्चों पर युद्ध को तुरंत खत्म करना, ईरान की जब्त की गई संपत्ति को वापस करना और ईरानी बंदरगाहों की अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को समाप्त करना शामिल है। ईरान यह भी चाहता है कि यमन और सऊदी अरब के बीच चल रहा संघर्ष खत्म हो। गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत विफल हो चुकी है।

होर्मुज जलमार्ग पर अमेरिका का दावा

अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख एडमिरल ब्रैड कूपर ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने पिछले दो महीनों में होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के जरिए 1 अरब बैरल तेल की सुरक्षित आवाजाही में मदद की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नाकेबंदी के कारण ईरान इस दौरान ‘जीरो’ बैरल तेल निर्यात कर पाया है। हालांकि, बाजार पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि इस जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही युद्ध से पहले के स्तर से अभी भी काफी कम है।

गाजा में इजरायली हमले और टेंट में पढ़ते बच्चे

इस पूरे क्षेत्र में हिंसा का दौर जारी है। इजरायली हमलों में गाजा में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि इजरायल ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी निशाना बनाया है। युद्ध और लगातार बमबारी की वजह से गाजा में आम जनजीवन और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र (UN) की रिफ्यूजी एजेंसी के अनुसार, गाजा में 2,80,000 से अधिक बच्चे अब टेंट या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी क्लासरूम में पढ़ने को मजबूर हैं। नुसेरात के एक स्कूल में तो बच्चों के लिए डेस्क तक नहीं बचे हैं और वे जमीन पर कंबल बिछाकर पढ़ाई कर रहे हैं।

फिर भी कुछ परिवारों का कहना है कि स्कूल खुलने से बच्चों की जिंदगी में थोड़ी सामान्य रूटीन लौटी है। UNRWA के शिक्षा कार्यक्रम प्रमुख तौफीक अल-हौरानी ने बताया कि तीन साल पहले एजेंसी के पास 182 पूरी तरह से सुसज्जित स्कूल थे, लेकिन युद्ध की भेंट चढ़ने से उनमें से 95 प्रतिशत स्कूल अब बर्बाद हो चुके हैं।

मोसाद के जासूस को फांसी

ईरान के भीतर से भी दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। ईरानी सरकारी टीवी के अनुसार, इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में होसैन पेद्राम नाम के एक व्यक्ति को फांसी दे दी गई है। उस पर इस्फ़हान प्रांत में संवेदनशील सैन्य ठिकानों और मिसाइल बेस की गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप था। ईरान में बढ़ती फांसी की सजाओं पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी चिंता जताई है।

वहीं दूसरी ओर, राजधानी तेहरान में आयोजित एक रेस (दौड़) के आयोजकों पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। दरसअल, इस 10 किलोमीटर लंबी रेस में कुछ महिलाओं ने बिना हिजाब (हेडस्कार्फ़) पहने हिस्सा लिया था। ईरान के सख्त इस्लामी कानूनों के तहत महिलाओं के लिए बाल ढंकना अनिवार्य है। तेहरान के खेल विभाग के अनुसार, करीब 5 प्रतिशत प्रतिभागियों ने इस नियम का उल्लंघन किया था।

सीरिया में 11 सैनिकों का अंतिम संस्कार

वह सीरिया में रक्षा मंत्रालय ने 11 सैनिकों का अंतिम संस्कार किया। इन सैनिकों की एक दिन पहले दीर अल-जौर प्रांत के अयाश गांव में हुए एक भीषण विस्फोट में मौत हो गई थी। इस धमाके में कई अन्य सैन्यकर्मी भी घायल हुए हैं। ब्रिटेन स्थित मानवाधिकार समूह ‘सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स’ के अनुसार, यह धमाका एक सैन्य चौकी के हथियार डिपो में हुआ था।

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग की है। उन्होंने देश की मिलिट्री पर आरोप लगाया है कि वे उनकी राजनीतिक वापसी को रोकने के लिए उन्हें जेल में रखे हुए हैं और ब्रिटिश सरकार से दखल देने की अपील की है। द डेली मेल के लिए एक आर्टिकल में बोरिस जॉनसन ने इमरान खान की सेहत और जेल के हालात पर चिंता जताई। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग की है। पढ़िए पूरी खबर…