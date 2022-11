Indian-Americans in US Congress: भारतीय मूल के अमेरिकियों का रहा है 100 फीसदी स्ट्राइक रेट, मिड टर्म चुनाव में ये पांच चेहरे

US Mid Term Polls: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने मध्यावधि चुनाव से पहले गुरुवार को न्यू मैक्सिको में अपने भाषण में युवा मतदाताओं से अपील की।

प्रमिला जयपाल (Source- Express File Photo)

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram