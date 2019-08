पूर्व एडल्ट स्टार मिया खलीफा ने हाल ही में एक बातचीत के दौरान खुलासा किया है कि एडल्ट इंडस्ट्री में काम करने के चलते उनकी निजता अभी तक भी प्रभावित होती है। बीबीसी हार्डटॉक से बातचीत के दौरान मिया खलीफा ने कहा कि ‘जब भी मैं पब्लिक के बीच जाती हूं तो मुझे काफी तनाव झेलना पड़ता है, क्योंकि लोग मुझे घूरते हैं और मुझे लगता है कि लोग मेरे कपड़ों के अंदर भी देख सकते हैं, इससे मुझे काफी शर्म महसूस होती है। मुझे महसूस होता है कि मैं निजता का अधिकार खो चुकी हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक गूगल सर्च दूर हूं।’

बता दें कि लेबनान मूल की मिया खलीफा साल 2001 में अमेरिका आयी थीं। इसके बाद साल 2014 में मिया ने अपने एडल्ट करियर की शुरुआत की थी। हालांकि उनका यह करियर सिर्फ 3 माह ही चला। मिया खलीफा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह हिजाब पहने नजर आयीं थी। इसे लेकर मिया खलीफा कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई और उन्हें दुनिया भर के देशों से धमकियां मिली। ये भी एक वजह बनी कि मिया खलीफा को एडल्ट इंडस्ट्री से दूरी बनानी पड़ी।

यूट्यूबर मेगान अबॉट के साथ एक इंटरव्यू में मिया खलीफा ने कहा कि “हिजाब सीन एक टर्निंग प्वाइंट था। तभी उन्हें आईएसआईएस से जान से मारने की धमकी मिली और यह खबर ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनियाभर में सुर्खियां बनी। मैं ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। हर जगह यह खबर थी।” मिया ने बताया कि उन्हें कई देशों में बैन कर दिया गया, जिनमें इजिप्ट, अफगानिस्तान शामिल हैं और अधिकतर मुस्लिम देश इससे नाराज हुए। हालांकि मैं एक कैथोलिक हूं और मेरे लिए यह गलत नहीं था।

People think I’m racking in millions from porn. Completely untrue. I made a TOTAL of around $12,000 in the industry and never saw a penny again after that. Difficulty finding a normal job after quitting porn was… scary. Full interview here: https://t.co/xHK7SmhfrY pic.twitter.com/fwJlyzHznq

