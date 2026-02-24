मेक्सिको के सबसे वांछित ड्रग तस्कर नेमेसियो ओसेगुएरा (Nemesio Oseguera) उर्फ ​​एल मेंचो (El Mencho) को मार गिराया गया है। अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ताओं द्वारा उसकी प्रेमिका का पीछा करने के बाद ​​’एल मेंचो’ पकड़ा गया और मार गिराया गया। अधिकारियों ने इसे एक बड़ी खुफिया सफलता बताया है।

मेक्सिको की सेना ने ‘जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल’ के नेता नेमेसीओ रूबेन ओसेगुएरा सर्वांतेस ‘एल मेंचो’ को रविवार को मार गिराया। जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल का नेता ओसेगुएरा, मैक्सिकन और अमेरिकी दोनों एजेंसियों के टारगेट पर होने के बावजूद सालों तक गिरफ्तारी से बचता रहा था।

अभियान के दौरान सशस्त्र बलों के तीन सदस्य घायल हुए

मेक्सिको के रक्षा विभाग ने बयान में बताया कि ओसेगुएरा सर्वांतेस को पकड़ने के लिए जलिस्को राज्य के तापाल्पा में रविवार को चलाए गए अभियान में वह घायल हो गया और मेक्सिको सिटी ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। बयान में कहा गया कि यह राज्य फेंटानिल और अन्य मादक पदार्थों की भारी मात्रा में अमेरिका में तस्करी करने वाले गिरोह का गढ़ है।

बयान में कहा गया कि अभियान के दौरान सैनिकों पर गोलीबारी हुई और मौके पर चार लोगों को मार गिराया गया। इसमें बताया गया कि ओसेगुएरा सर्वांतेस सहित तीन अन्य लोग घायल हो गए और बाद में उनकी भी मौत हो गई। बयान में बताया गया कि दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया और बख्तरबंद वाहन, रॉकेट लॉन्चर और अन्य हथियार जब्त किए गए। इस अभियान के दौरान सशस्त्र बलों के तीन सदस्य घायल हुए हैं और उनका उपचार किया जा रहा है।

प्रेम संबंध में साथी बना कमजोर कड़ी

मेक्सिको के रक्षा सचिव जनरल रिकार्डो ट्रेविला के अनुसार, जांचकर्ताओं ने ओसेगुएरा सर्वांतेस की एक प्रेमिका से जुड़े एक विश्वसनीय सहयोगी पर ध्यान केंद्रित किया। उस सहयोगी ने शुक्रवार रात को महिला को जलिस्को के तापलपा तक पहुंचाया, जहां उसकी मुलाकात कार्टेल नेता से हुई। अधिकारियों ने कड़ी नजर रखी और अगली सुबह जब महिला उस इलाके से चली गई तो खुफिया जानकारी के आधार पर बलों ने तुरंत कार्रवाई की।

मेक्सिको के अधिकारियों ने कहा कि अमेरिकी खुफिया जानकारी से मिली अत्यंत महत्वपूर्ण अतिरिक्त जानकारी ने ओसेगुएरा सर्वांतेस के सटीक ठिकाने का पता लगाने में मदद की। उसकी मौजूदगी की पुष्टि होने पर, मेक्सिको की सेना और नेशनल गार्ड ने जमीन पर घेरा स्थापित बनाया जबकि छह हेलीकॉप्टर और विशेष बल इकाइयों को पड़ोसी राज्यों में तैनात किया गया। मेक्सिको की वायु सेना ने हवाई गश्त की ताकि वह भाग न सके।

ओसेगुएरा ने अपने बॉडीगार्ड के साथ भागने की कोशिश की

राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम को पूरे अभियान के दौरान घटनाक्रमों की जानकारी दी जाती रही। रविवार तड़के सैनिकों ने उसकी मौजूदगी की पुष्टि होने के बाद अभियान शुरू किया। मुठभेड़ के दौरान, ओसेगुएरा सर्वांतेस ने अपने दो बॉडीगार्ड के साथ भागने की कोशिश की जबकि भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए वहीं मोर्चा संभाले रखा।

मेक्सिको में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कहा कि यह अभियान मेक्सिको के विशेष बलों ने द्विपक्षीय सहयोग के ढांचे के तहत चलाया और इस दौरान अमेरिका के अधिकारियों ने खुफिया जानकारी मुहैया कराई। सर्वांतेस की मौत के बाद जलिस्को और अन्य राज्यों में कई घंटे तक सड़कें बाधित किए जाने और वाहनों में आगजनी किए जाने की घटनाएं हुईं। जलिस्को में सोमवार को स्कूल बंद रहे।

(एपी के इनपुट के साथ)