तीसरी पत्नी के साथ भी बिगड़े इमरान खान के संबंध, घर छोड़ मायके गईं बुशरा

पूर्व क्रिकेटर और पाकिस्तानी राजनेता इमरान खान हाल ही में अपनी तीसरी शादी को लेकर सुर्खियों में थे। लेकिन अब पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि इमरान खान की तीसरी शादी भी टूटने के कगार पर है। इमरान और उनकी तीसरी बीवी बुशरा मनेका के बीच घरेलू विवाद शुरू हो गया है। झगड़े के बाद इमरान ने अपनी बीवी बुशरा को उसके मायके भेज दिया है। स्थानीय समाचार पत्रों में ये खबर आजकल सुर्खियों में है। लोकल मीडिया के मुताबिक, बुशरा पिछले करीब एक महीने से अपने मायके वाले घर में ही हैं। झगड़े के पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि बुशरा का बेटा इमरान के बानी गाला वाले घर में जरूरत से ज्यादा देर तक मौजूद रहता था। ये बुशरा की पहली शादी से हुआ बेटा है। उसकी मौजूदगी हाल ही में शादी करने वाले इमरान को रास नहीं आई। बता दें कि इमरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष भी हैं।

मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि शादी से पहले बुशरा के परिवार से कोई भी बहुत लंबे वक्त तक बानी गाला वाले घर में नहीं रुका था। जबकि मनेका के पहले पति से हुआ बेटा खवर फरीद मनेका अब ज्यादातर वक्त इमरान के घर में ही बिता रहा था। ये बात इमरान खान को नागवार गुजरी। इमरान खान की दूसरी पत्नी बीबीसी की पूर्व पत्रकार रेहम खान थीं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, रेहम भी इमरान खान की इसी जिद का शिकार हो गईं थीं, क्योंकि शादी के बाद रेहम के बेटे ने इमरान के घर में रहना शुरू कर दिया था।

#Pakistan 's Tehreek-e-Insaf chairman #ImranKhan 's third wife #BushraManek has reportedly returned back to her maternal home following a domestic dispute over the ex-cricketer's pet dogs.

