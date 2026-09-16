सऊदी अरब की एयर डिफेंस ने मक्का के दक्षिण में एक हूती ड्रोन दिखने की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक, इस हूती ड्रोन को मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में दाखिल होने से पहले ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। सऊदी नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, इस घटना के बाद सऊदी अरब ने मक्का समेत देश के कई हिस्सों में सुरक्षा अलर्ट जारी किया। यह कार्रवाई हूती लड़ाकों की ओर से एक हफ्ते से जारी हमलों के बीच हुई है।

सऊदी सैन्य गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल-मलिकी ने कहा कि मक्का को निशाना बनाने की यह हूतियों की दूसरी कोशिश थी। इससे पहले जुलाई 2017 में मक्का की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने की खबर सामने आई थी। उन्होंने कहा कि गठबंधन ईरान समर्थित इस समूह के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जरूरी कदम उठाएगा।

हालांकि, रॉयटर्स के मुताबिक हूती सैन्य सूत्र ने मक्का या किसी अन्य इस्लामिक पवित्र स्थल को निशाना बनाने की बात से इनकार किया है।

मक्का-मदीना क्षेत्र में हूती हमलों की OIC ने की निंदा

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के महासचिवालय ने मक्का और मदीना क्षेत्र को निशाना बनाकर किए गए हूती हमलों की निंदा की है। OIC ने X पर जारी बयान में कहा कि इस्लाम के पवित्र स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए और उन्हें निशाना बनाने की कोई भी कोशिश स्वीकार्य नहीं है।

पिछले एक हफ्ते में हूतियों ने सऊदी अरब पर कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। सोमवार को एक एयरबेस पर किए गए हमले का दावा भी हूतियों ने किया था। समूह ने इसे यमन पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई कार्रवाई बताया।

इस बीच रियाद की ओर से जारी सुरक्षा अलर्ट के बाद अमेरिका ने भी अपने नागरिकों को सऊदी अरब की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक, अमेरिका ने क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए यह एडवाइजरी जारी की।