डकैती में घायल हुए भारतीय नागरिक से मिलने पहुंची महिला IFS, सुषमा ने कहा- शाबाश!

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अमेरिका के शिकागो घायल शख्स से मुलाकात करने गये विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की तारीफ की है। सुषमा स्वराज ने कहा है कि हमें देश के लोगों का ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए। सुषमा स्वराज ने कहा, ‘ शाबाश नीता, हमें इसी तरह अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए। शिकागो में भारत की काउंसल जनरल नीता भूषण और काउंसल मीणा बाकर सईद से मिलने गये थे। नीता भूषण ने ट्वीट कर बताया कि उन्हें दो गोलियां लगीं थीं, लेकिन अब वह होश में हैं और हमसें बात कर रहे हैं। उनकी हालत में सुधार हो रहा है।बता दें कि अमेरिका के शिकागो में हथियारों से लैस लुटेरों की ओर से लूटपाट की कोशिश के दौरान भारतीय मूल के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हमले में बाकर सईद जख्मी हो गये थे। भारतीय मूल का यह छात्र अमेरिका में बंदूकों की वजह से होने वाली हिंसा का नवीनतम शिकार है। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, 19 साल के अरशद वोहरा की 28 दिसंबर को शिकागो के डोल्टन के लैंगली में क्लार्क गैस स्टेशन में गोली मारकर हत्या कर दी गई । हथियारबंद लुटरों की ओर से एक सुविधा स्टोर के भीतर लूटपाट की कोशिश के दौरान अरशह वोहरा और बाकर सईद को गोली मारी गई।

Shabash Neeta. This is the way we should care for our people. @IndiainChicago pic.twitter.com/b8BprLuxAK

Consul General Neeta Bhushan along with Mr Meena, Consul visited Mr Baquar Saieed who suffered two bullet wounds in an attempted armed robbery in chicago. He is conscious and talked to us. He is recovering well by God’s grace. pic.twitter.com/OnrMwpZm4n

— India in Chicago (@IndiainChicago) December 30, 2017