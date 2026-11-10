बांग्लादेश के नारायणगंज जिले के फतुल्लाह इलाके में एक रिहायशी मदरसे में देर रात आग लगने से कम से कम 63 छात्र धुएं की चपेट में आ गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से चार छात्रों की हालत गंभीर बनी हुई है। उन्हें ढाका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के आईसीयू में रखा गया है।

यह घटना आज तड़के करीब 1:45 बजे बांग्लादेश भूइघर के शांतिधारा इलाके में स्थित जामियातुल अशरफिया मदरसे में हुई। नारायणगंज फायर सर्विस एंड सिविल डिफेंस के डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल्ला अल आरिफिन के मुताबिक, आग पांच मंजिला इमारत की दूसरी मंजिल पर बने पुस्तकालय और कार्यालय के कमरों में लगी थी। वहां बड़ी संख्या में किताबें और जरूरी दस्तावेज रखे हुए थे। इसी वजह से आग तेजी से फैल गई।

आग लगने के समय मदरसे के करीब 1,300 छात्र अपने कमरों में सो रहे थे। इनमें ज्यादातर छात्र हॉस्टल में रहते हैं। आग और धुएं के कारण कई छात्रों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि, आग पूरी तरह बुझाने में सुबह करीब 3:45 बजे तक का समय लगा।

गंभीर हालत में चार छात्रों को आईसीयू में रखा गया

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी के रेजिडेंट सर्जन सुल्तान महमूद सिकदर ने बताया कि गंभीर हालत में भर्ती चार छात्रों में यूसुफ (18), खैरुल (22), जोबायर (18) और एक अन्य यूसुफ (18) शामिल हैं। इन सभी को आईसीयू में रखकर लगातार निगरानी की जा रही है। बाकी छात्रों का भी जरूरत के हिसाब से इलाज चल रहा है। डॉक्टर के मुताबिक, अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में मरीजों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।

फायर सर्विस को शुरुआती जांच में आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट होने का शक है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की असली वजह का पता विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही चल पाएगा।

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पिछले एक हफ्ते से बांग्लादेश के औद्योगिक इलाकों गाजीपुर और आशुलिया में कामकाज लगभग ठप पड़ा है। रेडीमेड कपड़ा उद्योग के हजारों मजदूर ज्यादा वेतन की मांग को लेकर इन इलाकों के साथ-साथ राजधानी ढाका में भी प्रदर्शन कर रहे हैं। करीब 700 कारखानों में उत्पादन बंद हो गया है। इससे बांग्लादेश का एक ऐसा उद्योग प्रभावित हुआ है, जिसने पिछले वित्त वर्ष (2025-26) में देश को करीब 39 अरब डॉलर की कमाई कराई थी। इस उद्योग पर आए संकट का असर अब पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ने की आशंका है। आइए समझते हैं कि बांग्लादेश में कपड़ा मजदूरों की हड़ताल से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर क्यों पड़ता है? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक