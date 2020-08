लेबनान की राजधानी बेरुत में मंगलवार को हुए एक बड़े धमाके में कम से कम 70 लोगों की मौत हुई है। वहीं 4 हजार से ज्यादा लोग जख्मी हैं। देश के स्वास्थ्य मंत्री ने यह जानकारी दी है। इस घटना के बाद पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत में हलचल है। अधिकारियों का कहना है कि पिछले 6 साल से एक बंद गोदाम में रखे विस्फोटकों की वजह से यह घटना हुई। हालांकि, अभी धमाके की सही वजहों का पता नहीं लग पाया है।

इस बीच लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल आउन ने ट्वीट कर कहा कि यह बिल्कुल अस्वीकार्य है कि 2750 टन अमोनियम शहर के बीच असुरक्षित ढंग से रखा गया था। इस मामले में अब जांच बिठा दी गई है। लेबनान की सुप्रीम डिफेंस काउंसिल (रक्षा विभाग) ने कहा है कि घटना के पीछे जो भी जिम्मेदार होंगे, उन्हें लंबी सजा भुगतनी होगी।

Extraordinary footage of the explosion of Beirut. pic.twitter.com/yBEGzwYeGv

— Saad Mohseni (@saadmohseni) August 4, 2020