Indian Air Force Aerial Strike: पीओके में भारत की जबरदस्त कार्रवाई की पुष्टि अब खुद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्द के मुखिया मसूद अजहर ने भी कर दी है। न्यूज चैनल टाइम्स नाऊ के मुताबिक भारत के जबरदस्त हमले के बाद जैश के सरगना मसूद अजहर का एक ऑडियो टेप सामने आया है। इसमें मसूद ने माना है कि भारतीय वायु सेना ने उसके आतंकी ठिकानों पर बमबारी की है। हालांकि अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भारत के उस दावे को पूरी तरह खारिज करते रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बालाकोट के नजदीक आतंकवादी शिविरों को भारतीय वायुसेना ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। इसमें आतंकियों को भारी नुकसान होने की बात भी कही जा रही है। अब भले ही इमरान खान भारत के दावे को कम बताने में जुटे हैं लेकिन खुद मसूद अजहर ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी है।

टाइम्स नाऊ ने अपनी रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक पाकिस्तानी शख्स के हवाले से यह भी कहा है कि इस हमले के बाद से मसूद अजहर के परिवार के कई रिश्तेदार लापता हैं। कहा जा रहा है कि इस हमले में मसूद के दो भाई तथा उसका साला भी मारा गया है जो उस वक्त आतंकी कैंप में मौजूद थे। यहां बता दें कि मंगलवार (26-02-2019) की अहले सुबह भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पीओके में घुसकर जैश-ए-मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर पर हवाई हमला कर उसे जमींदोज कर दिया है। इस हमले में काफी संख्या में आतंकवादी, प्रशिक्षक और वरिष्ठ कमांडर के मारे जाने की खबर है।

EXCLUSIVE BREAKING: JeM chief Masood Azhar exposes Pakistan’s lie. Admits in an audio tape that his terror camps were attacked in the air strike by IAF (@IAF_MCC). | Vivek Narayan with details. | #IndiaStrikes pic.twitter.com/Ex5ppQW8rB

— TIMES NOW (@TimesNow) 26 February 2019