फ्लोरिडा में गोलीबारी में कई लोगों की मौत, पुलिस के मुताबिक एक संदिग्ध मारा गया

फ्लोरिडा शहर के जैक्सनविले में सामूहिक गोलीबारी में कई लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि एक संदिग्ध भी मारा गया है। जैक्सनविले शेरिफ कार्यालय ने ट्वीट किया, ‘‘मौके पर कई लोगों की मौत, कई लोगों को वहां से ले जाया गया है।’’ उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि कोई दूसरा संभावित बंदूकधारी है या नहीं। उन्होंने लोगों को घटना वाले क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी। मियामी हेराल्ड अखबार ने कहा कि गोलीबारी एक वीडियो गेम टूर्नामेंट में हुई और चार लोग मारे गए हैं जबकि 11 अन्य घायल हुए हैं।

3 dead including gunman in Florida shooting, suspect believed to be 24-year-old Baltimore man: The Associated Press pic.twitter.com/9pJ36KeuNR

— ANI (@ANI) August 26, 2018