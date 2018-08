दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (डीएसजीएमसी) के अध्यक्ष और अकाली दल के नेता मंजीत सिंह जीके के ऊपर अमेरिका के न्यू यॉर्क में खालिस्तान समर्थकों ने हमला बोल दिया। खालिस्तान समर्थकों के एक ग्रुप ने मंजीत सिंह जीके के परिवार को भी नहीं बख्शा। मंजीत सिंह ने इस बात की जानकारी ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने बताया कि जब वह एक टीवी डिबेट में शामिल होने के बाद स्टूडियो से बाहर आ रहे थे, तब यह घटना घटी।

मंजीत सिंह ने ट्वीट कर बताया, ‘न्यू यॉर्क में कुछ लोगों के ग्रुप ने मेरे और मेरे रिश्तेदारों के ऊपर हमला बोल दिया। यह हमला मुझे मेरा काम करने से नहीं रोह सकता, मैं अपने समुदाय के लोगों के लिए काम करता रहूंगा और इस राह पर चलता रहूंगा। मैं हमेशा से लड़ता रहा हूं और अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। इस तरह की बुज़दिलों वाली हरकतें मुझे डरा नहीं सकतीं।’

रिपोर्ट्स के मुताबिक मंजीत अपने भाई और भाभी के साथ अपनी कार के अंदर बैठे हुए थे, तभी खालिस्तान समर्थकों का एक ग्रुप उनकी तरफ दौड़ता हुआ आया। समर्थकों ने कार के दरवाजे खोलने की कोशिश की और कार की खिड़कियों को भी तोड़ने का प्रयास किया। स्थिति को खराब होता देख मंजीत और उनके भाई कार से बाहर आए और हमलावरों को शांत करने की कोशिश की।

A group of people attacked me & my relatives in #NewYork. This will not scare me away from my path to serve the community. I have fought & I will fight till my last breath.Such cowardly incidents do not scare me. @SushmaSwaraj @USAmbIndia @IndiainNewYork https://t.co/au9SUx1qrt

