ब्राजील के नेता लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा ने शानदार वापसी करते हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। उन्होंने देश के राष्ट्रपति चुनाव में कट्टर दक्षिणपंथी प्रतिद्वंद्वी और लिबरल पार्टी के नेता फ्लावियो बोल्सोनारो को मामूली अंतर से हराया। सिल्वा चौथी बार राष्ट्रपति बने हैं।

लूला को 51.76 फीसदी वोट मिले, जबकि जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के बेटे फ्लावियो बोल्सोनारो को 48.24 फीसदी वोट मिले। जब कैंपेन पहले राउंड की हार से लड़खड़ा रहा था, तो छात्र और युवा लोग तुरंत सड़कों पर उतर आए। ‘बोल्सोनारो अब कभी नहीं’ जैसे नारों के साथ, रियो डी जनेरियो, साओ पाउलो और बेलो होरिजोंटे जैसे शहरों में हजारों लोग लूला के समर्थन में इकट्ठा हुए। उन्होंने लूला दा सिल्वा की सामाजिक नीतियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के उनके वादे का समर्थन किया।

गेतुलियो वर्गास फाउंडेशन के राजनीतिक वैज्ञानिक एडुआर्डो ग्रिन ने कहा, “युवाओं का लामबंद होना बहुत अहम था।” उन्होंने एएफपी को बताया कि लूला की पार्टी युवाओं के साथ फिर से जुड़ने में कामयाब रही। राष्ट्रपति ने खुद कहा कि उन्होंने 1984 के बाद से ऐसा कुछ नहीं देखा था, जब ब्राजील में सैन्य तानाशाही के दौरान चुनावों की मांग को लेकर एक बड़ा जन आंदोलन हुआ था।

डिजिटल आर्मी

लूला ने अपने पहले दौर के चुनाव अभियान को दशकों में सबसे अव्यवस्थित बताया और रविवार को होने वाले मतदान से पहले अपनी सोशल मीडिया रणनीति को पूरी तरह बदल दिया। मौजूदा राष्ट्रपति ने युवा प्रभावशाली नेताओं से मदद मांगी, अपना पहला सेलफोन खरीदा और खुद को किंग ऑफ सेल्फी घोषित किया।

इस बीच, उनके समर्थकों ने दक्षिणपंथी गुटों के मजबूत ऑनलाइन प्रभाव का मुकाबला करने के लिए अपना एक डिजिटल कैंपेन शुरू किया। एफजीवी के ओलिवर स्टुएंकेल ने एएफपी को बताया कि कई वामपंथियों ने हर दिन घंटों ऑनलाइन बिताए, पोस्ट शेयर किए या फिर सड़कों पर उतरकर मतदाताओं से बात की।

60 साल की आंटियों ने भी हैशटैग शब्द सीख लिया- ताइजा

रियो में प्रचारक ताइजा मेंडोंका ने एएफपी को बताया, “सोशल नेटवर्क पर काम करना बहुत थका देने वाला था, मैंने अपने काम के घंटों के अलावा भी काफी समय दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं लूला के लिए काम कर रही हूं।” उन्होंने आगे कहा कि मेंडोंका की 60 साल की आंटियों ने भी हैशटैग शब्द सीख लिया।

यह डिजिटल कैंपेन लूला की आर्मी नाम के एक व्हाट्सएप चैनल के जरिये तेजी से फैला। इसके फॉलोअर्स की संख्या तीन हफ्तों में 60000 से बढ़कर लगभग 11 मिलियन (1.1 करोड़) हो गई।

ग्रिन के अनुसार, “सड़कों और सोशल मीडिया पर हुए लामबंदी के प्रयासों ने बोल्सोनारो परिवार के सत्ता में लौटने का डर पैदा कर दिया, साथ ही लोकतंत्र और सामाजिक अधिकारों को लेकर चिंता भी बढ़ा दी।” फ्लेवियो बोल्सोनारो को उनके पिता और पूर्व नेता जायर बोल्सोनारो ने दक्षिणपंथी राजनीति का नेतृत्व करने के लिए चुना था। जायर बोल्सोनारो अभी 27 साल की सजा काट रहे हैं, उन पर 2022 में लूला से हारने के बाद तख्तापलट की कोशिश करने का आरोप है।

उनके आलोचक उनके कार्यकाल को बढ़ती भुखमरी, कोविड-19 महामारी को ठीक से न संभाल पाने, अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और जलवायु परिवर्तन को नकारने वाली पर्यावरण नीतियों के लिए याद करते हैं। फ्लेवियो ने चुनाव प्रचार के दौरान जायर को अपना दिशा-सूचक बताया और वादा किया कि अगर वे चुने गए तो अपने पिता को आजाद करा लेंगे।

लूला ने किए थे कई चुनावी वादे

चुनाव से पहले लूला ने जनता को खुश करने वाले कई कदम उठाए। इसमें मजदूरों को हर हफ्ते दो दिन की छुट्टी की गारंटी दी गई है। यह उनके चुनावी वादों में से एक मुख्य वादा था।

सरकार ने अक्टूबर में मिलने वाले कल्याणकारी भुगतानों को चुनाव के दूसरे चरण के बाद के बजाय उससे पहले ही जारी कर दिया। इसके साथ ही, छोटे उद्यमियों का कर्ज माफ करने और कई अन्य लोकप्रिय कदम भी उठाए गए। चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में लूला ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि चुनाव हो रहे हैं, मैं लोगों को मिलने वाले उन फायदों को देना बंद नहीं करूंगा, जिन्हें मैं दे सकता हूं।”

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ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं। उनकी इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी और कहा कि वह भारत और ब्राजील के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम करना चाहते हैं। लूला की वापसी भारत के लिए कई मायनों में अहम है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और रेयर अर्थ्स जैसे जरूरी खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ सकता है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…