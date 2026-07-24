Middle East Crisis: पश्चिम एशिया संकट और अमेरिका-ईरान तनाव के बीच समुद्र से एक बड़ी खबर सामने आई थी। ईरानी जलक्षेत्र में मोजाम्बिक का ध्वज फहरा रहे एक कमर्शियल एलपीजी टैंकर ‘दिशा’ पर हमला हुआ है। राहत की बात यह है कि इस पोत पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल सुरक्षित हैं।

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि करते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि उन्हें ईरानी जलक्षेत्र में मोज़ाम्बिक-ध्वज वाले एलपीजी पोत ‘दिशा’ पर हुए हमले की जानकारी मिली है।

The Embassy of India in Tehran is aware that the Mozambique-flagged LPG tanker DISHA came under attack in Iranian territorial waters earlier today. The vessel has 28 Indian crew members on board. The Embassy has been in close contact with the relevant authorities and has… pic.twitter.com/NUr0tDNsHF — ANI (@ANI) July 24, 2026

भारतीय दूतावास ने क्या कहा?

भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया, “तेल टैंकर पर भारतीय चालक दल के 28 सदस्य सवार हैं। दूतावास संबंधित ईरानी अधिकारियों और पोत प्रबंधन के साथ लगातार संपर्क में है। इसके अलावा यह पुष्टि की गई है कि सभी 28 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।”

कैसे और कहाँ हुई घटना?

रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘दिशा’ नाम का यह टैंकर मोज़ाम्बिक के झंडे के तहत काम कर रहा था और ईरानी समुद्री सीमा के पास से गुजर रहा था, तभी इस पर हमला हुआ। मिडिल ईस्ट के समुद्री मार्गों पर पिछले कुछ समय से वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है।

हमले के तुरंत बाद भारतीय कूटनीतिक टीम हरकत में आई और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क साधकर भारतीय नागरिकों की स्थिति का जायजा लिया।

नहीं हुई कोई बड़ी हानि

भारतीय दूतावास और स्थानीय नौसैनिक अधिकारी तेल टैंकर पर मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी वतन वापसी या सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल टैंकर के सभी क्रू मेंबर्स सदस्य सुरक्षित स्थान पर हैं और किसी भी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है।

On 18 July 2026, the commercial vessel MV OMORFI was attacked while transiting the Black Sea, reportedly in Russian territorial waters. At the time of the incident, there were ten crew members on board, including three Indian nationals. As per available information, one Indian… — ANI (@ANI) July 24, 2026

काला सागर में भी हुआ तेल टैंकर पर हमला

इसके अलावा 18 जुलाई 2026 को वाणिज्यिक टैंकर एमवी ओमोर्फी पर काला सागर से गुजरते समय हमला किया गया, कथित तौर पर यह हमला रूसी क्षेत्रीय जलक्षेत्र में हुआ। घटना के समय टैंकर पर तीन भारतीय नागरिकों सहित दस चालक दल के सदस्य सवार थे।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई। हम मृतक के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, पोत पर सवार अन्य दो भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।

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