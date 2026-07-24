Middle East Crisis: पश्चिम एशिया संकट और अमेरिका-ईरान तनाव के बीच समुद्र से एक बड़ी खबर सामने आई थी। ईरानी जलक्षेत्र में मोजाम्बिक का ध्वज फहरा रहे एक कमर्शियल एलपीजी टैंकर ‘दिशा’ पर हमला हुआ है। राहत की बात यह है कि इस पोत पर सवार सभी 28 भारतीय चालक दल सुरक्षित हैं।
तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने इस घटना की पुष्टि करते हुए आधिकारिक बयान जारी किया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि उन्हें ईरानी जलक्षेत्र में मोज़ाम्बिक-ध्वज वाले एलपीजी पोत ‘दिशा’ पर हुए हमले की जानकारी मिली है।
भारतीय दूतावास ने क्या कहा?
भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया, “तेल टैंकर पर भारतीय चालक दल के 28 सदस्य सवार हैं। दूतावास संबंधित ईरानी अधिकारियों और पोत प्रबंधन के साथ लगातार संपर्क में है। इसके अलावा यह पुष्टि की गई है कि सभी 28 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।”
कैसे और कहाँ हुई घटना?
रिपोर्ट्स के अनुसार, ‘दिशा’ नाम का यह टैंकर मोज़ाम्बिक के झंडे के तहत काम कर रहा था और ईरानी समुद्री सीमा के पास से गुजर रहा था, तभी इस पर हमला हुआ। मिडिल ईस्ट के समुद्री मार्गों पर पिछले कुछ समय से वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है।
हमले के तुरंत बाद भारतीय कूटनीतिक टीम हरकत में आई और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क साधकर भारतीय नागरिकों की स्थिति का जायजा लिया।
नहीं हुई कोई बड़ी हानि
भारतीय दूतावास और स्थानीय नौसैनिक अधिकारी तेल टैंकर पर मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और उनकी वतन वापसी या सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल टैंकर के सभी क्रू मेंबर्स सदस्य सुरक्षित स्थान पर हैं और किसी भी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है।
काला सागर में भी हुआ तेल टैंकर पर हमला
इसके अलावा 18 जुलाई 2026 को वाणिज्यिक टैंकर एमवी ओमोर्फी पर काला सागर से गुजरते समय हमला किया गया, कथित तौर पर यह हमला रूसी क्षेत्रीय जलक्षेत्र में हुआ। घटना के समय टैंकर पर तीन भारतीय नागरिकों सहित दस चालक दल के सदस्य सवार थे।
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस हमले में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई। हम मृतक के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार, पोत पर सवार अन्य दो भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं।
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