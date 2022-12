Afghanistan Blast: अफगानिस्तान के काबुल में धमाका, हमलावरों ने होटल में घुसकर की अंधाधुंध फायरिंग

Afghanistan Blast: इस धमाके के चश्मदीद ने न्यूज एजेंसी एजेंसी एएफपी को बताया कि यह धमाका बहुत तेज था धमाके के बाद यहां से गोलीबारी भी हुई है।

Afganistan Blast ( सांकेतिक फोटो)

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram