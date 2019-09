पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर पीएम इमरान खान घिर गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) के सांसद खेल दास कोहिस्तानी ने सिंध में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर संसद में सवाल उठाया। इमरान सरकार पर बरसते हुए उन्होंने कहा कि जिन 25-30 हिंदू लड़कियों का अपहरण हुआ वह अबतक लौटकर घर नहीं आई है।

आखिर यह जुल्म कब तक चलेगा। कोहिस्तानी यहीं नहीं रुके उन्होंने कहा कि निचले सदन में कहा कि आखिर हिंदुओं पर यह अत्याचार कबतक होता रहेगा। हिंदू कबतक अपनों की लाशें उठाते रहेंगे। कब तक हमारे मंदिर फूंके जाते रहेंगे? उन्होंने पूछा कि यह सारी घटनाएं सिंध के घोटकी और उमरकोट में ही हो रही हैं? यह घटनाएं धीरे-धीरे पूरे सिंध में फैल जाएगी। इसे रोका जाना चाहिए। सिंध में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की शक्तियों को सीमित किया जाना चाहिए।

कोहिस्तानी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब हाल ही में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में डेंटल कॉलेज में पढ़ने वाली एक हिंदू युवती हॉस्टल के कमरे में मृत मिली थी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी।एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक लरकाना जिले के बीबी आसिफा डेंटल कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा नम्रिता चांदनी सोमवार को अपने पलंग पर पड़ी मिली, उसके गले में रस्सी बंधी थी। उसका कमरा भीतर से बंद था।

Pakistan Muslim League-Nawaz’s MNA, Kheal Das Kohistani,in Pak’s National Assembly: In last 4 months, 25-30 Hindu girls were abducted,they never came back. How long will atrocities continue?How long will Hindus here have to pick up corpses? How long will our temples keep burning? pic.twitter.com/WIC3J8V18f

