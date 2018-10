इंडोनेशिया की खोज व बचाव टीम ने सोमवार (29 अक्टूबर) को बताया कि लायन एयर पैसेंजर फ्लाइट जो कि जकार्ता से सुमात्रा जा रही थी, समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यह विमान उड़ान भरने के तुरंत बाद लापता हो गई थी। एजेंसी के प्रवक्ता यूसूफ लतीफ ने बताया, “इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि प्लेन क्रैश हो गया है।” अधिकारियों के अनुसार, उड़ान भरने के 13 मिनट बाद प्लेन से संपर्क टूट गया। एयर ट्रैकिंग सर्विस फ्लाइटरडार24 के अनुसार, जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वह बोइंग 737 मैक्स 8 है। दुर्घटनाग्रस्त प्लने पर 188 पैसेंजर सवार थे, अभी इसकी पूरी जानकारी सामने नहीं आयी है कि इनमें से कोई सुरक्षित बचे हैं या नहीं? लायन एयर ग्रुप के चीफ एक्सक्यूटिव एडवर्ड सिरैट ने कहा, “इस समय हम किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। हम सभी सूचना और डाटा को इकट्ठा कर रहे हैं।”

We’re following reports that contact has been lost with Lion Air flight #JT610 shortly after takeoff from Jakarta.

ADS-B data from the flight is available at https://t.co/zNM33cM0na pic.twitter.com/NIU7iuCcFu

— Flightradar24 (@flightradar24) October 29, 2018