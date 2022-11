Pakistan New Army Chief: आसिम मुनीर को इमरान खान ने आईएसआई डीजी से हटवाया था, अब बनेंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ

Asim Munir New Pakistan Army Chief: पाकिस्‍तान के नए सेनाध्‍यक्ष को लेकर सेना के 6 सीनियर कमांडर का नाम सामने आ रहा था। जिसके बाद अब जनरल असीम मुनीर पर सहमति जताई गयी है।

आसिम मुनीर (Asim Muneer) को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया (Photo Source- ANI)

