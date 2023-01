Abdul Rehman Makki: इंटरनेशनल आतंकी घोषित होने के बाद ‘मक्की’ ने जेल से जारी किया वीडियो, कश्मीर पर फिर उगला जहर, ओसामा पर कही यह बात

International Terrorist: अब्दुल रहमान मक्की को साल 2019 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से गिरफ्तार किया गया था।

Abdul Rehman Makki को घोषित किया गया इंटरनेशनल आतंकी (Source- ANI)

पढें अंतरराष्ट्रीय (International News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram