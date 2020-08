लेबनान में जोरदार विस्फोट, कई घायल; VIDEO में देखें कैसे दहले आस-पास के हिस्से

लेबनान की राजधानी बेरूत में मंगलवार को भीषण विस्फोट हुआ जिसमें कई लोग घायल हो गए। दोपहर के वक्त हुए विस्फोट से राजधानी के कई हिस्से हिल गए और शहर से घना काला धुआं उठने लगा। निवासियों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि घरों की खिड़कियां और फॉल्स सीलिंग टूट गईं।

ऐसा प्रतीत होता है कि विस्फोट बेरूत के पत्तन के आसपास हुआ और इससे भारी मात्रा में नुकसान हुआ। बेरूत पत्तन के निकट मौजूद एसोसिएट प्रेस के एक फोटोग्राफर ने लोगों को जमीन पर जख्मी हालत में देखा। साथ ही मध्य बेरूत में भारी तबाही देखी।

कुछ स्थानीय टीवी स्टेशन ने अपनी खबर में कहा कि विस्फोट बेरूत के पत्तन में उस इलाके में हुआ जहां पटाखे रखे जाते थे।

वहीं, स्थानीय मीडिया ने विस्फोट के बाद मलबे में दबे लोगों की तस्वीरें जारी कीं, जिसमें कुछ खून से लथपथ नजर आए। ये विस्फोट कैसे हुए? फिलहाल इसका कारण नहीं सामने आया है। हालांकि, कहा जा रहा है कि इस धमाके के चलते कुछ जानें भी गई हैं। पर इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है।

Video of the explosion #إنفجار_بيروت pic.twitter.com/dxeY23OmrJ

Another angel of the explosion #إنفجار_بيروت pic.twitter.com/g7uix8vn8v

— Mohammad Hijazi (@mhijazi) August 4, 2020