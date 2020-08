COVID-19 के कारण लगी रोक के बाद भी मॉडल ने की शादी, तस्वीरें वायरल होने पर लोग दंग; करने लगे आलोचना

COVID-19 के कारण मुल्क में विवाह पर लगे रोक के बावजूद ब्यूटी क्वीन और एक्ट्रेस Valerie Abou Chacra ने शादी रचाई है। लेबनान के कारोबारी जियाद अम्मर के साथ उनका ब्याह हुआ है।

यह शादी समारोह Bkerke में एक खुले स्थान पर बेहद स्टाइलिश और आलीशान अंदाज में संपन्न हुआ। शादी के बाद वेडिंग गाला कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें उनके परिवार के लोग और दोस्त शरीक हुए।

वैलेरी की शादी की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर सामने आईं, तो लोग देखकर उन्हें दंग रह गए। देखते ही देखते उनकी वेडिंग के फोटो और वीडियो वायरल हो गए। आम से लेकर खास और कुछ फैंस भी इस पर उनकी निंदा करने लगे।

हालांकि, कई लोगों ने नवविहावित जोड़े को इस दौरान शानदार शादी और जीवन की नई शुरुआत के लिए बधाई भी दी, पर ढेर सारे लोगों ने उनके साथ उनके पति पर सामाजिक तौर पर गैर-जिम्मेदार होने का आरोप लगाया।

सोशल मीडिया पर लोगों ने पूर्व मिस लेबनान की शादी को लेकर कहा, “आप लोगों ने देश में लगे शादी पर बैन का उल्लंघन कर गैर-जिम्मेदाराना हरकत की है।” बता दें कि वैलरी साल 2015 में मिस लेबनान रह चुकी हैं।

इसी बीच, एक टीवी इंटरव्यू पर वहां के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हमद हसन ने पुष्टि की है कि देश में केवल सात शादियों के आयोजन को मंजूरी दी गई थी। हालांकि, इसके लिए साफ तौर पर दिशा-निर्देश थे कि शादी में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों और ऐहतियाती कदमों के पालन का खासा ख्याल रखा जाएगा।

The Beautiful Lebanese Actress “Valerie abou Chacra” second look from her wedding ceremony#فاليري_أبو_شقرا pic.twitter.com/ggj9EpH5ii

— Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) August 2, 2020