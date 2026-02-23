तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की है। भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने की सलाह दी है। अमेरिका-ईरान के बीच तनाव गहराने के बाद युद्ध के आसार के चलते यह एडवाइजरी जारी की गई है। ईरान में रह रहे सभी भारतीयों से अपील की गई है कि वे मौजूद परिवहन विकल्पों का इस्तेमाल करें और तुरंत ईरान छोड़ दें।

बता दें कि इससे पहले भी भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों को जल्द से जल्द देश छोड़ने के लिए कहा था।

एडवाइजरी में क्या-क्या कहा गया है?

भारतीय दूतावास ने अपनी एडवाइजरी में कहा, ”भारत सरकार द्वारा 5 जनवरी 2026 को जारी परामर्श को जारी रखते हुए और ईरान में बदलते हालात के मद्देनजर, जो भारतीय नागरिक अभी ईरान में रह रहे हैं (छात्र, तीर्थयात्री, बिज़नेस करने वाले लोग और पर्यटक) उन्हें सलाह दी जाती है कि कमर्शियल उड़ान समेत परिवहन के मौजूद तरीकों से ईरान छोड़ दें। 14 जनवरी की एडवाइजरी में दोहराया गया है कि सभी भारतीय नागरिक विरोध-प्रदर्शन वाली जगहों पर जानें से बचें।”

हेल्डपलाइन नंबर जारी

एडवाइजरी के मुताबिक, ”भारतीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपनी यात्रा एवं आव्रजन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज- जैसे पासपोर्ट और पहचान पत्र, हमेशा अपने पास सुरक्षित रखें। किसी भी तरह की सहायता के लिए वे भारतीय दूतावास (Embassy of India, Tehran) से संपर्क कर सकते हैं।”

सहायता हेतु दूतावास के मोबाइल नंबर: +989128109115, +989128109109, +989128109102, +989932179359

मेल: cons.tehran@mea.gov.in

ईरान में रह रहे सभी भारतीय नागरिक https://www.meaers.com/request/home पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। भारत में रहने वाले परिजन भी ईरान में रह रहे अपने परिजनों के लिए इसी लिंक के जरिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका, ईरान पर किसी तरह की सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। लंबे समय से दोनों देशों के बीच बातचीत बेनतीजा रही है। जानकारों का मानना है कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर स्ट्राइक की घोषणा कर सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर…