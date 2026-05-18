पाकिस्तान के एक लीक हुए डिप्लेमेटिक दस्तावेज ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाए जाने को लेकर विवाद फिर भड़का दिया है। इमरान के समर्थकों का दावा है कि यह गुप्त दस्तावेज तख्तापलट में अमेरिका की भूमिका की चर्चा को बल और बल देता है। दरअसल, ऐसे आरोपों लगाए जाते रहे हैं कि साल 2022 में इमरान की सरकार गिराने में अमेरिका की भूमिका थी।
खोजी मीडिया प्लेटफॉर्म ड्रॉप साइट ने उस कथित “साइफर” दस्तावेज को शेयर किया है, जिसे इमरान खान लगातार अपनी सरकार के खिलाफ विदेशी साजिश का सबूत बताते रहे है। I-0678 नाम के इस डिप्लेमेटिक दस्तावेज में वॉशिंगटन में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत और अमेरिकी विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डोनाल्ड लू के बीच हुई बैठक का विवरण है। यह बैठक अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव से ठीक पहले हुई थी।
लीक दस्तावेज के अनुसार डोनाल्ड लू ने संकेत दिया था कि अगर इमरान खान को संसदीय प्रक्रिया के जरिए हटाया जाता है तो इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के रिश्ते बेहतर हो सकते हैं। दस्तावेज में यह भी कथित तौर पर कहा गया कि अगर इमरान अविश्वास प्रस्ताव से बच जाते हैं तो पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप से “अलग-थलग” पड़ने का खतरा हो सकता है।
क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि रूस और चीन को लेकर उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के कारण अमेरिका ने पर्दे के पीछे रहकर उनकी सरकार गिराने की साजिश रची। हालांकि अमेरिका ने हमेशा इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहीं, इमरान भी कभी विदेशी साजिश का ठोस सबूत पेश नहीं कर सके।
अब इस लीक साइफर को इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) और उनके समर्थकों द्वारा पाकिस्तान की राजनीति में विदेशी दबाव के सबसे बड़े सार्वजनिक सबूत के रूप में देखा जा रहा है। इस दस्तावेज में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए वाक्य “सब माफ कर दिए जाएंगे” पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इमरान समर्थकों का दावा है कि इसका मतलब था कि इमरान खान को हटाने और बाद में जेल भेजने के बाद अमेरिका-पाकिस्तान संबंध सामान्य कर दिए जाएंगे।
इमरान खान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) जैसी बड़ी पार्टियों पर भी विदेशी ताकतों के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। दोनों पार्टियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि इमरान को संवैधानिक प्रक्रिया और देश में उपजी राजनीतिक विफलताओं के कारण हटाया गया।
बता दें कि अप्रैल 2022 का अविश्वास प्रस्ताव पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार था जब किसी प्रधानमंत्री को संसदीय प्रक्रिया के जरिए सत्ता से हटाया गया। इसके एक साल बाद इमरान खान को भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराकर जेल भेज दिया गया, जहां वे अब भी बंद हैं।