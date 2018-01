पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव का नया वीडियो जारी किया है। वीडियो में जाधव अपनी मां और पत्नी से मुलाकात के लिए पाकिस्तान सरकार का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने आए वीडियो में जाधव कथित तौर पर कह रहे हैं कि उन्हें महसूस होता है कि मुलाकात के वक्त उनकी मां और पत्नी डरे हुए थे। भारतीय राजनयिक उनपर चिल्ला रहे थे। रिपोर्ट के अनुसार जाधव वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है। उनकी मां भी उन्हें देखकर बहुत खुश थीं। वीडियो में जाधव ने भारतीय अधिकारियों पर मां को अपमानित करने का आरोप लगाया है। कहा है कि इस्लामाबाद कि फ्लाइट के दौरान एक भारतीय अधिकारी ने उनकी मां को अपमानित किया। वीडियो में जाधव आगे कह रहे हैं, ‘मुलाकात के समय मां के साथ भारतीय राजनयिक थे, जो लगातार उनपर चिल्ला रहे थे। मेरी मां की आंखों में खौफ था।’

दरअसल जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव का नया वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब पूर्व में भारत ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए थे। 25 दिसंबर को इस्लामाबाद में जाधव और उनकी मां-पत्नी की मुलाकात के बाद मी़डिया में खबरें थीं कि पाकिस्तान ने जाधव की मां अवंति और पत्नी से दुर्व्यवहार किया था। पाकिस्तानी मीडिया ने भी दोनों से उल्टे-सीधे सवाल पूछे। जबकि दोनों देशों के बीच समझौता था कि मीडिया को मां और पत्नी से दूर रखा जाएगा।

वहीं बाद में भारत पहुंचीं जाधव की मां और पत्नी ने बताया कि पाकिस्तान के आला अधिकारियों ने उनके साथ किस तरह का अपमानजनक व्यवहार किया। उनको साड़ी पहनकर जाधव से मिलने की अनुमति तक नहीं दी गई। पत्नी का मंगलसूत्र तक उतरवा दिया। सैंडल भी उतरवा दिए गए, जो वापस नहीं दिए। इसपर पाकिस्तान ने सैंडल में कुछ होने के बाद कही। बाद में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद में जोरदार भाषण देते हुए पाकिस्तान की जमकर आलोचना की।

New video of #KulbhushanJadhav where he says he is a ‘commissioned officer of Indian navy, told his mother he has not been harmed or touched he Condemn Endian Govt who has been intimidating his wife and mother’ pic.twitter.com/zuKQEb7dgW

