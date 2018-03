VIDEO: संसद में चल रही थी वोटिंग, विरोधी सांसदों ने फेंके स्मोक ग्रेनेड

कोसोवो और मोंटेनेगरो के बीच सीमा समझौते को लेकर संसद में वोटिंग होनी थी, तभी विरोधी खेमे की तरफ से कथित तौर पर आंसू गैस के गोले फेंक दिए गए। इससे सदन के भीतर धुआं फैल गया और सांसदों को बाहर जाना पड़ा। लेकिन विरोधियों का यह तरीका भी सीमा समझौते को पास होने से नहीं रोक पाया। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड की खबर के मुताबिक कोसोवो की संसद में वहां की विपक्षी सेल्फ-डिटरनिनेशन मूवमेंट पार्टी के सांसदों की तरफ से आंसू गैस के गोले फेंके गए थे। लेकिन कोसोवो के सांसदों ने विवादास्पद और लंबे समय से अटके सीमा समझौते को बुधवार (21 मार्च) को मंजूरी दे दी। दरअसल समझौते में कोसोवो को 8200 हेक्टेयर जमीन का भी नुकसान हो रहा है। विपक्ष कह रहा है कि मोंटेनेगरो के साथ समझौते में कोसोवो को जमीन का नुकसान है, इसीलिये इसीलिए विपक्षी सांसदों ने सीमा समझौते को मंदूरी मिलने से पहले सदन में आंसू गैस के गोल ही छोड़ दिए।

Kosovan opposition MPs toss smoke grenades to disrupt parliament vote on border demarcation deal with Montenegro. pic.twitter.com/cvYEsjWbfc

कोसोवो और मोंटेनेगरो के बीच यह सौदा 2015 की यूरोपियन यूनियन की शर्तों के तहत हुआ था। इस समझौते को बरकरार रखने के लिए 120 सदस्यों वाली संसद के दो-तिहाई वोटों का समर्थन जरूरी है। लेकिन विपक्षी इसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। कोसोवा में अमेरिकी राजदूत ग्रेग डेलवी ने संसद में हुई इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि राजनीतिक हथकंडे के तौर पर हिंसा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए।

Violence as a political tool has no place in #Kosovo. I urge MPs to reconvene and finish the vote today.

— Amb. Greg Delawie (@USAmbKosovo) March 21, 2018