उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन पत्नी री सोल जू सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही दिखाई देती हैं। लेकिन 5 मार्च को उत्तर कोरिया के प्योंगयांग में हुई एक बेहद अहम कूटनीतिक मीटिंग में वह शामिल हुईं। ऐसा दावा एपी, टेलिग्राफ समेत दुनिया की कई न्यूज एजेंसियों ने किया है। इस मीटिंग में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के नेताओं के बीच रिश्ते सामान्य करने को लेकर बाच हुई। इस मीटिंग की अहमियत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन से मिलने को तैयार हो गये। द टेलिग्राफ ने एक रिपोर्ट में कहा है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुंग एउई योंग के नेतृत्व में उत्तर कोरिया आए इन नेताओं को भी इस मीटिंग से इतनी बड़ी उम्मीद नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया के नेता जब मेजबानों के यहां डिनर के लिए पहुंचे तो वहां की गर्मजोशी देखकर आश्चर्यचकित रह गये।

Kim Jong-un’s wife is rarely seen in public, yet she made a pink satin-suited appearance alongside him at this unprecedented boozy diplomatic meeting between North and South Korea.

Read more: https://t.co/vDCta4HIhZ pic.twitter.com/NnnJStbIFl

— The Telegraph (@Telegraph) March 10, 2018