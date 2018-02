बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को पांच साल की सजा, कोर्ट ने बेटे को भी सुनाई दस वर्ष की सजा

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्षी बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के एक आरोप में दोषी साबित होने पर पांच साल की सजा सुनाई गई है। गुरुवार (8 फरवरी, 2018) को राजधानी ढाका में एक स्पेशल कोर्ट-5 ने उन्हें जिया अनाथलय ट्रस्ट के लिए निर्धारित 2.1 करोड़ टका (बांग्लादेशी रुपए) के विदेशी दान का गबन करने का दोषी पाया है। कोर्ट ने इसी केस में खालिदा के बेटे सहित चार अन्य दोषियों को दस साल की सजा सुनाई है। इससे पहले दोषियों के खिलाफ फैसला सुनाने से पहले देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।

ढाका की सड़कों पर रैपिड एक्शन बटालियन (आरएबी) और सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ताधारी अवामी लीग ने कहा कि बीएनपी ने फैसले को लेकर कोई अशांति उत्पन्न करने का प्रयास किया तो उनके कार्यकर्ता पुलिस की सहायता करने के लिए तैयार रहेंगे। मीडिया की खबरों के अनुसार पुलिस ने पिछले कुछ दिनों से बीएनपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं सहित 1000 से अधिक कार्यकर्ताओं को इस संदेह में गिरफ्तार किया है कि यदि जिया को दोषी ठहराया गया तो वे हिंसा उत्पन्न कर सकते हैं।

A Dhaka court has sentenced opposition leader Khaleda Zia to five years in jail after convicting her of embezzling money meant for an orphanage: Bangladesh Media pic.twitter.com/NK8JAzQSzi

बता दें कि बांग्लादेश में इसी साल संसदीय चुनाव होने हैं। ऐसे में दोषी साबित हुईं खालिया जिया अब चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य साबित हो चुकी है। वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी का आरोप है कि जिया के खिलाफ आरोप उन्हें राष्ट्रीय चुनाव से दूर रखने के षड्यंत्र का हिस्सा हैं। बीएनपी ने जिया को दोषी ठहराए जाने पर सड़क पर उतरने की धमकी दी है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App