ब्रिटेन के चर्चित कॉमेडियन रसेल ब्रांड ब्रॉडकास्टर्स और हॉलीवुड स्टार हुआ करते थे, उन्हें सोमवार को साढ़े 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। मामले में रसेल को करीब दो दशक पहले एक महिला के साथ रेप करने और तीन अन्य महिलाओं के साथ यौन हिंसा करने का दोषी पाया गया है।

51 वर्षीय कॉमेडियन रसेल अमेरिकी पॉप सिंगर केटी पेरी के पूर्व पति हैं। रसेल को लंदन की एक कोर्ट ने गुरुवार को 2004 से 2009 के बीच एक महिला के साथ रेप करने और तीन अन्य महिलाओं के साथ यौन हिंसा करने का दोषी ठहराया गया था। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार किया था।

साउथवार्क क्राउन कोर्ट ने सुनाई सजा

न्यूज एजेंसी रायटर्स के मुताबिक, रसेल को साउथवार्क क्राउन कोर्ट के जज जोएल बेनाथन ने 10 साल और 6 महीने की सजा सुनाई। सजा के दौरान जज ने कहा कि कॉमेडियन रसेल को सजा का दो-तिहाई हिस्सा जेल में काटना होगा, जिसके बाद उसे लाइसेंस यानी शर्तों पर रिहा किया जा सकेगा।

जज बेनाथन ने आगे यह भी कहा कि रसेल एक यौन अपराधी था, जिसका मानना ​​था कि फेमस होने का मतलब है कि आप जैसा चाहें, जब चाहें वैसा व्यवहार कर सकते हैं, और आप पर वे नियम लागू नहीं होते जिनका पालन आम लोग करते हैं।”

कोर्ट के अधिकारियों ने उसे कटघरे से निकालकर जेल की कोठरी में ले जाए जाने से पहले, उसने अपनी पत्नी की ओर देखकर बिना आवाज किए “आई लव यू” कहा।

इससे पहले, एक पीड़िता ने अभियोजकों द्वारा पढ़े गए एक बयान में कहा कि उस हमले की चोट काफी गहरी है जिसे मैं हर दिन अपने साथ ढोती हूँ और अक्सर ऐसा लगता है कि यह कभी खत्म ही नहीं होगा।” रसेल ने पीड़िता के साथ 2009 में रेप किया था।

आज अलग इंसान हैं रसेल- वकील

रसेल के वकील इयान विंटर ने कहा कि वो आज पूरी तरह से एक अलग इंसान हैं और काफी लंबे समय से ऐसे ही हैं। वे पहले शराब और नशीले पदार्थों की लत से उबरने और हाल ही में अपनाए गए ईसाई धर्म के बारे में खुलकर बात की है।

दो मामले अभी चल रहे

लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने बताया है कि रसेल के खिलाफ रेप के दो अन्य कथित मामलों की जांच चल रही है, जिनमें से एक मामला उस समय 16 साल की एक लड़की से जुड़ा है। पुलिस चीफ ने शुक्रवार को कहा कि अगर कई और लोग सामने आते हैं, तो उन्हें कोई हैरानी नहीं होगी।

रसेल ब्रांड ने “फॉरगेटिंग सारा मार्शल”, “गेट हिम टू द ग्रीक” और “आर्थर” जैसी फिल्मों में काम किया है। रसेल ने कभी भी बिना सहमति के यौन संबंध बनाने की बात से इनकार किया है। उन्हें रेप के दो अन्य आरोपों और अश्लील हरकत करने की कोशिश के आरोपों से बरी कर दिया गया था।

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पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में पाकिस्तानी टीवी एंकर राबिया एहसान रविवार को उनके घर में हत्या कर दी गई है। पुलिस ने उनके पति एहसान ताहिर को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा कि राबिया एहसान की मौत गोली लगने से हुई है। पुलिस ने पति के पास से बरामद हथियार को भी कब्जे में ले लिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें