US-Bangla Airlines Plane Crash: बांग्लादेश का विमान काठमांडू एयरपोर्ट पर क्रैश, लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

US-Bangla Airlines Plane Crash: नेपाल के काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार को एक प्लैन लैंड करते वक्त क्रैश हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बांग्लादेश एयरलाइन्स US-बांग्ला का प्लेन था। विमान ने ढाका से उड़ान भरी थी। नेपाल में लैंडिंग करते वक्त रनवे में विमान का संतुलन बिगड़ा और वह त्रिभुवन इंटरनैशनल एयरपोर्ट के पूर्वी भाग में जा गिरा। लोकल रिपोर्ट्स की मानें तो S2-AGU विमान में 71 यात्री सवार थे। फिलहाल फायरमैन मौके पर मजूद हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। सात लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है।

अभी तक मिली जानकारी के अनुसार इस हादसे में 17 लोगों की मौत हुई है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। फिलहाल एयरपोर्ट पर यात्रा सेवाएं कुछ देर के लिए रोक दी गई हैं। काठमांडू आने वाले विमानों का रास्ता बदल दिया गया है। एयरपोर्ट के सूत्रों के मुताबिक विमान में 37 पुरुष, 27 महिला और दो बच्चे सवार थे। नेपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आपको बता दें कि यह हादसा भारतीय समयानुसार सोमवार को दोपहर 2 बजे हुआ। नेपाल के एक पत्रकार ने इस हादसे से संबंधित एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त प्लेन से धुआं निकलता दिख रहा है।

#BREAKING #Nepal: A US-Bangla airlines aircraft has crashed in the eastern side of the Tribhuvan International Airport (TIA) in the #Kathmandu on Monday. Details yet to come. https://t.co/qsxgS4w3sG pic.twitter.com/ODr8L2xS9X

— Pradeep Bashyal (@pdpbasyal) March 12, 2018